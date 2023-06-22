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Kendi Düşen Ağlamaz Serkan kimdir?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin karakterlerinden birisi olan Tamirci Serkan rolünde Enes Koçak'ı izleyeceğiz. Enes Koçak, Kendi Düşen Ağlamaz Serkan rolünü oynuyor.

Kendi Düşen Ağlamaz Serkan Karakteri kimdir? Tamirci kim?

TRT 1'nin yeni yaz dizisi Kendi Düşen Ağlamaz karakterleri arasında Serkan çok merak ediliyor. Sezonun yeni dizileri arasına katılacak olan Kendi Düşen Ağlamaz Serkan rolünde Enes Koçak karşımıza çıkacak. Tamirci Serkan kimdir, Alize'nin evleneceği adam kim diyenler için kısaca Enes Koçak'ı tanıyalım:

Enes Koçak kaç yaşında?

Yakışıklı oyuncu Enes Koçak 24 yaşında. Oyuncu Enes Koçak 1999 yılında İstanbul'da doğdu.

Enes Koçak nereli

Peki Enes Koçak aslen nereli diye çok merak ediliyor. Enes Koçak İstanbul'da doğdu.

Enes Koçak hangi dizilerde oynadı?

Geçen yıl Hakim dizisinde Volkan karakterini canlandıran Enes Koçak, 2023 yılında da Kraliçe dizisinde Burak karakterine hayat vermişti. Kendi Düşen Ağlamaz ile üçüncü dizi deneyimini yaşayacak.

2022 Hakim / Volkan

2023 Kraliçe / Burak

2023 Kendi Düşen Ağlamaz / Tamirci Serkan

Enes Koçak ne mezunu, hangi okulu bitirdi?

Yakışıklı oyuncunun hakkında şimdilik fazla bilgimiz yok.

Enes Koçak nasıl meşhur oldu?

2022 yılındaki Miss&Mr Model yarışmasında birinci olan Enes Koçak Hakim dizisi ile ilk defa kamera karşısına geçti.

Enes Koçak evli mi, sevgilisi var mı?

Şimdilik sevgilisi olup olmadığını bilmiyoruz.

Enes Koçak boyu ve kilosu

1.78 boyundaki oyuncu 74 kilodur.

Enes Koçak sosyal medya hesapları

İnstagram : @eneskocak__

Kaynak: HABER MERKEZİ