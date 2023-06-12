Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi, TRT 1'de seyirciyle buluşacak. Dizi, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı gibi oyuncuların yer aldığı bir kadroyla izleyicilere sunulacak.

Alize, doğduğu ilk günden itibaren annesini kaybetmiştir. Babası tarafından şımartılan ve güzelliğiyle dikkat çeken bir genç kız olan Alize, aynı zamanda bencil bir karaktere sahiptir. Babasının tekrar evlenme kararı almasıyla Alize'nin dünyası altüst olur ve intikam alma kararı alır. Babasının evliliğini engellemek için, onun karşı çıkacağı biriyle yapay bir evlilik planı yapmaya karar verir. Ancak planı beklediği gibi gitmeyecektir.

Hakan Yılmaz, Nurettin Soner karakterini canlandırmaktadır.

Selen Soyder, Sinem Devran rolünde yer almaktadır.

Eylül Tumbar, Alize Soner karakterine hayat vermektedir.

Enes Koçak, Serkan Bıçakçı rolünü üstlenmektedir.

Berat Yenilmez, Kadir karakterini canlandırmaktadır.

Hivda Zizan Alp, Serap Bıçakçı olarak dizide yer almaktadır.

Yonca Şahinbaş ise henüz açıklanmamış bir karakteri canlandırmaktadır.

Serhan Onat, Alp Demirkan rolünü üstlenmektedir.

Sema Çeyrekbaşı da henüz açıklanmamış bir karakteri canlandırmaktadır.

Yiğit Kalkavan, Rıdvan karakterini canlandırmaktadır.

Sait Genay, henüz açıklanmamış bir karakteri canlandırmaktadır.

Beste Yaralı da henüz açıklanmamış bir karakteri canlandırmaktadır.

Çağla Boz, Tuğçe karakterine hayat vermektedir.

Yiğit Kaan Yazıcı da henüz açıklanmamış bir karakteri canlandırmaktadır.

Kendi Düşen Ağlamaz Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilmektedir. Dizinin çekimleri, İstanbul'un sakin semtlerinden birinde yapılmaktadır. Çekimler, ahşap kaplamalı, müstakil iki veya üç katlı evlerin bulunduğu huzurlu bir mahallede devam etmektedir.