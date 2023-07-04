TRT ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde Tuğçe karakterine hayat veren Çağla Boz kimdir? Çağla Boz kaç yaşındadır? Çağla Boz'un sevgilisi kimdir? Çağla Boz ile ilgili tüm bilgiler haberimizde.

Çağla Boz Kimdir?

Çağla Boz, 29 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu, yengeç burcudur.

Çağla Boz, oyunculuğa ilk adımlarını Tolgahan Sayışman ile başrolünü paylaştığı, yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, 2022 yapımı "Aynasız Haluk" filmiyle atmıştır.

Çağla Boz Kaç Yaşındadır?

Oyuncu Çağla Boz, 24 yaşındadır.

Çağla Boz'un Sevgilisi Kimdir?

Çağla Boz'un sevgilisi, oyuncu Berk Atan'dır.