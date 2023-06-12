Süper model Kendall Jenner, Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olarak gündemde yer alırken, son günlerde hamilelik haberleriyle sık sık konuşuluyor. "The Kardashians" adlı ünlü reality şovun hayranları, yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor, çünkü bu bölümde hamilelik söylentisinin doğru olup olmadığı belli olacak.

Yaklaşan bölümün tanıtımında, 27 yaşındaki Kendall Jenner'a, günah çıkarma görüntüsü veren bir ortamda, hamileliği hakkında soru sorulduğu gözleniyor.

Hamile mi yoksa reality şovun bir parçası mı?

Jenner'ın gerçekten hamile olup olmadığı konusunda merak edenler olduğu gibi, bazıları da bu tanıtımın bir sonraki bölümü heyecanlandırmak için yapılan bir strateji olduğunu düşünüyor. Ayrıca, ünlü modelin atıyla ilgili bir konu olabileceği ihtimali de konuşuluyor.

Jenner İlk Defa Bir Sevgilisini Kameralar Karşısına Çıkardı

Ünlü model Jenner, bugüne kadar çoğu zaman özel ilişkilerini gözlerden uzak yaşamış olsa da, son zamanlarda ünlü şarkıcı Bad Bunny ile ilişkisini gizlemiyor. Geçen ay birlikte bir NBA maçını izlemeye giden çift, binicilik merkezinde at üstünde objektiflere yakalanmıştı.