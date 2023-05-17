Önceki yıllarda 4 dünya şampiyonluğu kazanan Sofuoğlu, muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Geçtiğimiz günlerde 4 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu’nun spor arabayla gösterdiği performansın gündem olmasıyla ilgili gelen sorulara, “Çok hevesli, kolay anlıyor. Biz de gereken tüm tedbirleri alarak imkan sağlıyoruz. İleride büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini de kırmayarak objektiflere poz veren Sofuoğlu, ardından dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş turu yaptı. Gezilerini tamamlamalarının ardından Sofuoğlu ve ailesi vale noktasından aracını alarak AVM'den ayrıldı.