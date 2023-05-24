Bomba bir aşk itirafıyla karşınızdayız! Türk sinemasının usta ismi Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce hayatını birleştirdiği güzel oyuncu Sinem Kobal ile evliliğini ve aşk hikayesini ilk kez anlattı. İlk görüşte aşık olmadığını belirten İmirzalıoğlu'nun dördüncü buluşmalarında yaşadığı 'ruhtan çarpılma' anını ve çok daha fazlasını bu özel haberimizde bulabilirsiniz.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın Aşkı

Ünlü Türk oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, altı yıl önce evlendiği güzel oyuncu Sinem Kobal ile olan evliliğini ilk kez detaylarıyla anlattı. Çift, 2020 yılında ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış ve kızlarına 'Lalin' adını vermişti. Mayıs 2022'de ise ikinci kızları Leyla dünyaya gelmişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Aşk İtirafı

İmirzalıoğlu, ilk görüşte aşık olmadığını, fakat dördüncü buluşmalarındaki sohbette "ruhtan bir çarpma" yaşadığını açıkladı. Oyuncu, aşk evliliği yaptığını ve 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşma ihtimaline emin olmadığını belirtti.

İmirzalıoğlu'nun "Empati" Programındaki Açıklamaları

Ünlü oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programının konuğu oldu. Programda "Aşka inanır mısın" sorusuna verdiği yanıtta aşka inandığını, ancak aşkın gençlik yıllarında yaşanan bir duygu olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ancak bu düşüncesinin Sinem Kobal ile evlendikten sonra değiştiğini belirtti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun Köy Hayatı ve Üniversite Yılları

Ankara'ya bağlı Üçem köyünde büyüyen İmirzalıoğlu, üniversiteyi kazanamayınca babasının kendisini tarlada çalıştırdığını anlattı. Oyuncu, bu zorlukların hayatına ve karakterine etkisini vurguladı.

Sinem Kobal'ın Anne Olması

İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ın muhteşem bir anne olduğunu ve çocuklarıyla inanılmaz bir ilgisi olduğunu belirtti. Her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar gerçekten çok ilgilendiğini ve bu hali gördükçe Sinem'e olan saygısının katlandığını ifade etti.

Yenigün Haber Merkezi