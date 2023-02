Aynı zamanda Rahmetli Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Akansel'in torunu ve Şehit Kurmay Kıdemli Binbaşı Yaşar Erol Akansel in oğlu olan Kenan Akansel,

Dedesi ve babası gibi çok başarılı olmak ve çocuklarına yazdığı kitapları anı olarak bırakmak istediğini ifade etti. Dedesinin ve babasının çok büyük hizmetlere imza attığını, kendisinin de dedesi ve babasının izinden ülkesine bağlı bir hayırlı evlat olmak istediğini söyledi.

Her yaşında eğitime büyük önem veren ve eğitimle büyüyen Kenan Akansel, iş hayatına 2011 Tarihinin Aralık ayında atıldı. Eğitimin olduğu her alanda var olduğunu söyleyen Kenan Akansel aynı zamanda günümüzde Türkiye'nin önde gelen eğitim firmalarından Akansel Eğitim Danışmanlık Firmasının kurucusu. Yaklaşık 7 yıldır şirketin sahipliğini ve genel müdürlüğünü yapan Kenan Akansel açtığı eğitim kurumuyla geniş çapta bir hizmet veriyor. Kişisel gelişimden sağlığa, hukuktan psikolojiye kadar kişisel gelişimleri baz alan seminerlerle adını geniş kitlelere duyurmayı başarıyor ve bu şekilde her alanda kendini söz ettirmeyi hedefliyor. Dedesi ve babası gibi vatana hizmet etmeyi hedef edinen Kenan Akansel, kendisinin eğitim askeri olduğunu bu yolda yürüyeceğini ve kaleminin onun için bu yolda en büyük yardımcısı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi