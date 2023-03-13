Zamlarla kilo fiyatı 300 lirayı geçen et fiyatlarındaki artış kemiğe de yansıdı. Bir zamanlar kasaplarda bedavaya verilen ya da çöpe atılan kemiğin kilogram fiyatı kasaplarda 45 ila 65 lira arasında değişiyor.

BİRZAMANLAR BEDAVAYDI

Bir sosyal medya kullanıcısı, kemik fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Bir zamanlar kasaplarda bedava olan çöpe atılacak etsiz kemiklere talep artınca kemiğin fiyatıda atrttı. Tarihimizin en yoksul günleri” dedi.

KAYNATILIP SUYU İÇİLİYOR

Dana ilikli kemik, sahip olduğu yüksek kollajen içeriği, protein miktarı ve doğal yağ içeriği ile kemiklere ve kaslara güç kattığı için tercih ediliyor. Özellikle kış mevsimlerinde de sağlığınızı korumak ve hastalıklara karşı korunmak için de bu kemik kaynatılıp suyu içiliyor.