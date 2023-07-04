Antalya'nın gözde tatil merkezlerinden biri olan Kemer, muhteşem denizi ve plajlarıyla ün kazanmış bir ilçedir. Sizler için Kemer'in deniz ve plajları hakkında merak uyandıran bilgileri derledik. İşte, Kemer'de denize girebileceğiniz plajlar, sahiller ve daha fazlası...

Kemer'in denizi, turkuaz rengi ve berraklığıyla sizi büyüleyecek. Peki, Kemer Denizi'nde yüzerken hangi eşsiz manzaralar sizi karşılayacak?

Kemer'in plajları, geniş sahilleri ve ince kumlarıyla tatilcilerin gözdesi. Kemer Plajı, ayaklarınızın altındaki kumuyla adeta bir cennet parçası. Peki, Kemer Plajı'nda güneşlenirken ve denize girerken nelere dikkat etmelisiniz?

Kemer sahilinde yer alan halk plajları, ziyaretçilerine keyifli bir deniz deneyimi sunuyor. Peki, Kemer Halk Plajı'nda neler yapabilir ve hangi olanaklardan faydalanabilirsiniz?

Kemer'in en özel plajlarından biri olan Ayışığı Plajı, doğal güzellikleriyle büyüleyici bir atmosfere sahip. Peki, Ayışığı Plajı'nda denize girebileceğiniz saatler ve plajın özellikleri nelerdir?

Kemer'deki beach clubları, deniz keyfinizi bir üst seviyeye çıkaracak olanaklar sunuyor. Peki, Kemer'in beach clubları neler sunuyor ve hangi aktivitelere katılabilirsiniz?

Bu soruların cevaplarını ve Kemer'in benzersiz plajları, sahilleri ve beach clubları hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin. Kemer'in sıra dışı güzelliklerini keşfetmek için hazır olun ve tatilinizi unutulmaz kılın!

Türkiye'nin en popüler turistik destinasyonlarından biri olan Antalya, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Şehir, Muğla ve Mersin arasında konumlanmasıyla Akdeniz'in tüm doğal güzelliklerini bünyesinde barındırıyor. Altın sarısı kumsalları, mavi bayraklı plajları, göz alıcı koyları ve tarihi yapılarıyla Antalya, gerçek bir cennet.

Özellikle yaz döneminde dünyanın dört bir yanından direkt veya aktarmalı uçuşlarla Antalya'ya ulaşım sağlanıyor ve şehir bir kalabalığa dönüşüyor. Bu popülerliğinde Antalya'nın turistik ilçeleri ve tatil beldelerinin önemli bir payı bulunuyor. Kaş, Kemer, Manavgat ve Alanya ilçeleri, turistlerin tercih ettiği tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Bu bölgelerde ise sayısız plaj ve koylar bulunuyor.

Antalya'nın en popüler ilçelerinden biri olan Kemer, muhteşem plajları ve koylarıyla deniz tatili için ideal bir seçenek. Burada hem günübirlik tekne turlarına katılabilir, eşsiz koyları keşfedebilir hem de altın sarısı kumlarda güneşin keyfini çıkarabilirsiniz. Kemer ve çevresinde geçireceğiniz bir tatilde, denize girebileceğiniz plajları ve ulaşım olanaklarını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

Antalya'nın turistik ilçelerindeki plajlar dünya standartlarını aşan bir kaliteye sahip. Berrak ve turkuaz renkteki denizi ve parlak altın sarısı kumlarıyla sizi büyüleyecek. Bir sonraki tatil planınızda Kemer'i tercih ediyorsanız, denize girebileceğiniz plajları ve tekne turlarıyla keşfedebileceğiniz koyları öğrenmek için yazımızı okuyun. Ayrıca ulaşım ve diğer olanaklar hakkında da pratik bilgiler bulabilirsiniz.

Antalya'nın muhteşem denizine dalmanın, altın kumsallarında güneşlenmenin ve eşsiz doğa harikalarını keşfetmenin keyfini çıkarmak için hazır olun! Tatil planınızı Kemer ve çevresine yaparak unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Phaselis Koyu ve Plajları

Kemer ilçe merkezine 12 km mesafede Tekirova Köyü yakınlarında yer alan Phaselis Koyu, muhteşem bir doğal güzelliğin yanı sıra sahip olduğu tarihi zenginlikleriyle hem gezmek hem de doğanın tadını doyasıya çıkarmak için görülmeye değer yerlerden biridir. Burası Kemer bölgesinde önemli bir turistik cazibe merkezidir. Tarihi Tapınak, Hadrian Kapısı ve Phaselis Tiyatrosu gibi önemli yapılar görülebilir.

Doğası ve Plaj Özellikleri

Phaselis ve çevresi yemyeşil bir doğaya sahiptir. Harika bir gün geçirmek, tarihi yapıları gezmek, yürüyüş yapmak veya denize girmek burada pekâlâ mümkündür. Sıklıkla denize girmek için de tercih edilen Phaselis Antik Kenti çevresinde toplamda 3 adet koy bulunuyor. Tüm koy yerleri rüzgâra karşı korunaklı ve dalga almayan bir yapıya sahip. Dalga olmaması nedeniyle turkuaz renge çalan suyun rengi etraftaki yemyeşil bir doğayla bütünleşince ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor.

Giriş Ücretleri ve İmkanlar

Koya ulaşmak için Phaselis Antik Kenti’ne giriş yapmak gerekiyor. Bu nedenle girişte ücret ödemeniz gerekir. Müzekart sahipleri ücretsiz giriş yapabiliyorlar. Koy ve çevresinde soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi olanaklar bulunmaz. Gelirken yanınızda havlunuzu getirmeyi unutmayın. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı da antik kente girişte yer alan büfeden temin edebilirsiniz. Giriş ücreti kişi başı 45 TL'dir.

Ulaşım Bilgileri

Phaselis'e ulaşım için Çamyuva’dan kendi araçlarıyla gelecek olanlar Kumluca karayolunun 57. km’sindeki kavşaktan sahil yoluna dönerek buradan yaklaşık 1 km daha yol gittikten sonra görecekleri antik kent tabelası yardımıyla ulaşımlarını sağlayabilirler. Toplu taşımayı kullanacak olanlar için Antalya, Kemer ve Tekirova’dan Phaselis Plajı’na kadar gelen minibüsler bulunmaktadır.

Kimler İçin Uygun

Phaselis Koyları genellikle çocuklu aileler için uygun değildir. Özellikle denize girecek kişilerin yüzme bilmesi önemlidir çünkü plajın bazı bölgeleri derindir.

Qualista Beach

Harika bir plaj, renkli bir mekân, restoran ve plaj barıyla güzel bir gün geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği Qualista Beach Club, Kemer ilçe merkezinde yer alan modern yerlerden biridir. Sığ, berrak ve dalgasız denizi ve çocuklara yönelik oyun alanlarıyla ailelerin de tercih ettiği mekânlardan biri olan beach club, konuklarına rahat edebilecekleri pek çok hizmeti eksiksiz olarak sunmakta.

Özellikler ve İmkanlar

Plaj yeri tamamıyla kumlarla kaplıdır. Şezlong ve şemsiyeler belli aralıklarda ve rahat bir ortam sunmaktadır. Denizden çıkıp birkaç adımla ulaşabileceğiniz plaj barı çeşitli kokteyllere sahip. Öğlenden sonra başlayan DJ performansları eşliğinde anın tadını çıkarabilir, günbatımında deniz manzarasına karşı mekânın kendi restoranında lezzetli yemeklerden yiyebilirsiniz.

Qualista Beach Club, Kemer’de bulunan diğer beach clublara kıyasla biraz yüksek ücretli bir yerdir. Şezlong fiyatları farklı konseptte, farklı fiyat aralıklarıyla konuklara sunuluyor. Duş ve soyunma kabinleri plajda yeterli sayıda mevcut. Su sporlarına ilgi duyanlar için çeşitli aktiviteler mevcut. Akşamları ise canlı müzik performansları düzenleniyor.

Uygunluk ve Ücretler

Antalya’nın en güzel plaj işletmelerinden biri olan mekân günübirlik deniz keyfi yaşamak isteyenlere önerebileceğimiz yerlerden biridir. İster aile, ister arkadaş grubu olarak gelin, rahatsızlık duymadan keyifli bir gün geçirebilir, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Giriş ücretsiz olup, şezlong ve loca fiyatları konsepte göre 50-200 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bu beach club, çocuklu aileler için de uygundur.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Daha fazla bilgi için Qualista Beach Instagram hesabına göz atabilirsiniz.

Dakapo Beach Club

Konforuna düşkün insanların tercih ettiği Dakapo Beach Club, Kemer’de harika bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Kusursuz bir plaj yeri, hareketli müzikleri, kokteyl ve lezzetli yemekleriyle öne çıkan beach club, Kemer ilçe merkezinde, ulaşımın kolay olduğu keyifli yerlerden biridir.

Özellikler ve İmkanlar

Mekân oldukça modern ve konuklarına rahat edebilecekleri tüm imkânları fazlasıyla sunuyor. Plaj yeri altın sarısı parlak bir kum yapısına sahiptir. Mavi bayraklı olan plajında şezlonglarınıza uzanıp dinlenebilir, kızgın kumlardan serin sulara kulaç atarak berrak denizin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Denizden çıkar çıkmaz plaj barda soğuk içeceklerinizi yudumlayıp, çalan müziklerin keyfini çıkarabilirsiniz. Gün ortası ve akşam günbatımında ise mekân birbirinden lezzetli yemekleri konuklarına sunuyor. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise barda gönlünüzce eğlenip günü sonlandırabilirsiniz.

Ücretler ve Uygunluk

Hafta sonları çeşitli etkinliklerin yapıldığı Dakapo Beach Club, konuklarına stresten uzak enerjik bir gün geçirmeleri adına benzersiz hizmetler sunuyor. Su sporları ve birbirinden eğlenceli aktiviteleri ile muadillerine göre nispeten uygun fiyatlı olan mekân Antalya’da planlayacağınız tatiliniz için tercih edebileceğiniz yerlerden biridir. Giriş ücreti kişi başı 25 TL'dir ve şezlong ile şemsiye 40 TL'dir. Bu beach club, çocuklu aileler için de uygundur.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Daha fazla bilgi için Dakapo Beach Instagram hesabına göz atabilirsiniz.

Ayışığı Plajı (Moonlight Beach)

Kemer merkezde bulunan Ayışığı Plajı, ilçe merkezinden çok da fazla uzaklaşmadan tatillerini burada geçirenlerin tercih ettiği yerlerden biridir. Plaj, her yıl yerli ve yabancı birçok turist tarafından da tercih edilen bir popülerliğe sahiptir.

Özellikler ve İmkanlar

Plajda ücretli ve ücretsiz yerler bulunmakta. WC, duş, soyunma kabini gibi olanaklardan yararlanmak ve şemsiye ve şezlong kiralama yapmak istediğinizde ücretli yerleri tercih edebilirsiniz. Ayrıca plaj çevresinde yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz restoran ve kafeterya gibi yerler de bulunmakta. Plaj için genel olarak kumlu bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Denizi temiz ve sığ. Çok fazla dalgalı değil ve bu nedenle çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler de burayı tercih edebilirler.

Ücretsiz Giriş ve Uygunluk

Ayışığı Plajı, merkezden fazla uzaklaşmadan uygun fiyatlara denizin keyfini çıkarmak isteyenlere önerebileceğimiz yerlerden biridir. Plaja giriş ücretsizdir ve şezlong ile şemsiye kullanımı 25 TL'dir. Plaj, çocuklu aileler için de uygundur.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Ayışığı Plajı'na ulaşım kolay olduğu kadar araçla gelecek olanlar için etrafta yeteri kadar park yeri bulunmaktadır. Buradan hareketle çevre koyları gezen günübirlik tekne turlarına katılabilir veya su sporları aktiviteleri yaparak güzel bir gün geçirebilirsiniz.

Çamyuva Plajı

Kemer ilçe merkezine Kiriş’ten sonraki en yakın yerleşim yeri Çamyuva’dır. Merkeze uzaklığı yaklaşık 8 km ve ulaşım hem araçla hem de ilçe merkezinden kalkan dolmuşlarla kolayca sağlanabilmektedir. Çok fazla uzağa gitmek istemeyenler denizin keyfini bu bölgede çıkarabilir. Adını içerisinde bulunan yemyeşil çam ormanlarından alan Çamyuva Plajı, yeşilin ve mavinin muhteşem uyumunu görebileceğiniz yerlerden biridir.

Özellikler ve İmkanlar

3 km uzunluğundaki plajın büyük bir bölümünü oteller oluşturuyor. Her otelin kendine ait özel bir plaj yeri bulunmaktadır. Ancak ücretsiz alanlar da mevcut. Yanınızda havlu, şemsiye gibi malzemeler yoksa cüzi bir ücret karşılığında buradaki ücretli yerleri kullanabilir, WC, soyunma kabini ve duş gibi imkânlardan da faydalanabilirsiniz.

Çamyuva Plajı’nın sahil kısmı küçük çakıl yaşlarından oluşuyor. Yürümek biraz zorlayıcı olabilir. Bu nedenle yanınızda deniz ayakkabısı getirdiğinizden emin olun. Denizi ise sığ ve dalgasızdır. Çocuklar ve yüzmeyi yeni yeni öğrenenler burada güvenle denizin keyfini çıkarabilirler.

Ücretsiz Giriş ve Uygunluk

Çamyuva Plajı, aileler için uygundur ve plaja giriş ücretsizdir. Araçla gelecek olanlar için plaj çevresinde otopark alanı bulunuyor. Bununla birlikte plaj çevresi çadır kurmak için uygun yerlere de sahip. Akdeniz bölgesini gezmeye çıkmış sırt çantalı gezginler herhangi bir ücret ödemeden plaj çevresindeki müsait alanlara çadırını kurarak geceyi burada geçirebilirler.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Çamyuva Plajı'na ulaşım kolaydır ve plaj çevresinde duş ve soyunma kabini imkânları mevcut değildir. WC yeri, şemsiye ve şezlong kiralama ve yeme içme ihtiyaçları için plaj çevresinde büfeler bulunmaktadır.

Maden (Atbükü) Koyu

Maden Koyu, bir diğer adıyla Atbükü Koyu, Kemer’de bakir kalabilmeyi başarmış, tüm gözlerden uzak, doğayla iç içe harika yerlerden biridir. Kemer ilçe merkezine yaklaşık 30 km mesafede bulunan koy, adını bir zamanlar bu bölgede yapılan madencilik faaliyetleri sonucu almıştır.

Özellikler ve İmkanlar

Adeta saklı bir cenneti andıran Maden Koyu, etrafının göz alabildiğine yemyeşil bir doğal örtüyle kaplı olması nedeniyle insana fazlasıyla dinginlik veriyor. Yemyeşil ormanlar ve Akdeniz’in masmavi deniz manzarası insana sonsuzluk hissinin yanı sıra muhteşem bir dinginlik katıyor.

Maden Koyu, ince çakıllı bir sahile ve berrak bir deniz yapısına sahiptir. Korunaklı bir yapıda olduğu için denizi oldukça sığ ve dalgasızdır. Koyun bulunduğu bölge ormanlık alandan oluştuğu için çadır kampı yapmaya müsait yerler bulunuyor.

Ulaşım ve Ücretsiz Giriş

Maden Koyu'na ulaşım için öncelikle 4×4 tipi bir arazi araca sahip olmanız gerektiğini hatırlatalım. Tekirova Mahallesi’nden geçerek Maden yolu üzerinden yaklaşık 10 km’lik bir orman yolunu takip ederek koya ulaşım sağlanmaktadır. Giriş ücretsizdir.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Maden Koyu'na gelirken mutlaka yanınızda ihtiyaç duyabileceğiniz tüm her şeyi getirmenizi tavsiye ederiz. Etrafta herhangi bir işletme yeri bulunmuyor. WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong imkânları mevcut değil. Yiyecek ve içeceklerinizi plaja gelmeden önce temin etmelisiniz. Çocuklu aileler için bu koy pek uygun olmayabilir.

Bostanlık Koyu

Bostanlık Koyu, tarih, doğa ve deniz zenginliğini bir arada yaşayabileceğiniz yerlerden biridir. Phaselis Antik Kenti’nin güney limanında yer alan koy, bölgenin bakir kalabilmeyi başarmış ender yerleri arasında yer almaktadır. Ulaşımın belli bir mesafeye kadar yapılıyor olması buranın bozulmadan doğal kalabilmesine olumlu yönde etki etmektedir.

Özellikler ve İmkanlar

Koya çoğunlukla günübirlik tekneler ve yatlar geliyor. Sahili ve denizi gayet temiz. Deniz suyu kıyılarda turkuaza çalan renge sahip. Deniz tabanı da yine aynı şekilde kumludur. Aynı zamanda dalgasız sakin bir yapıya sahiptir. Sessiz, sakin bir gün geçirmek ve denizin tadını doyasıya çıkarmak için Bostanlık Koyu bölgede gelmeye değer yerlerden biridir.

Ulaşım ve Ücretsiz Giriş

Bostanlık Koyu'na en yakın ulaşım yeri Tekirova-Cumayeri bölgesinde bulunan Sundance Kamping’dir. Buradan Phaselis Antik Kenti’ne gelebilir ve güneyinde kalan liman bölgesinden ulaşım sağlanabilir. Koy girişi ücretsizdir.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Bostanlık Koyu çevresinde herhangi bir işletme yerinin olmadığından, gelmeden önce havlunuzu, yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor. Yaz ayları hafta içi nispeten sakin olan koy, hafta sonları ise biraz kalabalık olabiliyor. Erken saatlerde gelmeniz daha iyi olacaktır. Çocuklu aileler için bu koy pek uygun olmayabilir.

Tekirova Plajı

Kemer ilçe merkezine 20 km mesafede bulunan Tekirova Plajı, altın sarısını andıran kumsalı ve turkuaza çalan deniz rengi ile eşsiz bir doğallığa sahiptir. Bölgede denize girilebilecek güzel yerlerden biri olan Tekirova Plajı, Kızılçam ormanları ile çevrili bir konumdadır.

Özellikler ve İmkanlar

Sahil boyunca birden fazla işletme yeri bulunmaktadır. Her bir işletmenin kendine ait özel yeri bulunmakta ve burada şemsiye, şezlong, duş, WC ve soyunma kabini gibi olanakları bulabilmek mümkün. Ayrıca yeme içme ihtiyaçlarınız için de kafeteryalar mevcut.

Plajın arka kısmı otellerden oluşuyor. Tatil için bu bölgeyi tercih edecek olanlar plaja yakın otellerde de konaklayabilme şansına sahipler. Ayrıca günlük 30 TL ücretle sahil kenarında bulunan çadır kamp alanlarında da konaklayabilme imkânı bulunmaktadır.

Ulaşım ve Ücretsiz Giriş

Deniz suyu temiz ve berraktır. Dibi kum ve küçük çakıl taşlarından oluşuyor. Deniz öğleden sonra dalgalı olabiliyor ancak bu çocuklu ailelerin veya yüzmeyi yeni öğrenenlerin tedirgin olacağı düzeyde değil. Plaj girişi ücretsizdir ve şezlong + şemsiye kiralaması 20 TL'dir.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Tekirova Plajı çevresinde su kayağı, deniz paraşütü, muz, jet ski ve dalış gibi su sporları da yapılabilmektedir. Çevre koylara giden günübirlik tekne turlarına katılarak da günü dolu dolu yaşayabilirsiniz. Çocuklu aileler için bu plaj oldukça uygun bir seçenektir.

Çıralı Plajı

Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Çıralı Plajı, sahip olduğu eşsiz doğal güzelliği ve insana huzur veren sessizliği ile Akdeniz bölgesinin albenisi yüksek yerlerinden biridir. Antalya’nın en sakin bölgelerinden biri olan Çıralı, Caretta Carettaların da yaşam yeri olarak bilinir.

Özellikler ve İmkanlar

Çıralı Plajı’nın sahil kısmı kum ve çakıl karışımı bir yapıya sahip. Kumsalı için altın sarısı desek doğru olur. Denizinin rengi ise turkuaza çalan, insana enerji veren bir renge sahip. Plaja giriş ücretsiz. Herhangi bir işletme yeri de mevcut değil.

Ulaşım ve Ücretsiz Giriş

Gelirken havlunuzu alıp kumsala sere serpe uzanarak güneşin tadını çıkarabilir, kızgın kumlardan kendinizi Akdeniz’in serin sularına bırakabilirsiniz. Tatilinizi bu bölgede geçirmeyi planlıyorsanız, etrafta yürüyüş yapabileceğiniz güzel manzaralı parkurlar, yamaç paraşütü ve dalış gibi aktivitelere katılabileceğiniz yerler de bulunuyor. Plaj girişi ücretsizdir.

Daha Fazla Bilgi ve Harita

Çıralı Plajı'nda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong imkânları mevcut değil. Yiyecek ve içeceklerinizi plaja gelmeden önce temin etmelisiniz. Çocuklu aileler için bu plaj oldukça uygun bir seçenektir.

Adrasan Plajı Genel Bilgi

Antalya’nın en güzel yerlerinden biri olan Olimpos ve Adrasan bölgesi, sahip olduğu eşsiz doğası, yürüyüş rotaları, çadır kamp alanları ve denize girilecek yerleri ile her yıl yerli ve yabancı on binlerce turistin tercih ettiği bir yerdir.

Adrasan Plajı Doğası ve Tarihi

Adrasan ve Olimpos arasında kalan bölge, yemyeşil bir doğal bitki örtüsüne sahip. Özellikle yazın denizin yanı sıra doğayla bütünleşmek isteyenlere de fazlasıyla zenginlik sunan bu bölge, tarihi zenginliğiyle de dikkat çekiyor. Helenistik dönemin izlerini taşıyan bu bölge, doğa ve tarih severler için ideal bir rota oluşturuyor.

Adrasan Plajı'nın Özellikleri

Bölgenin en önemli denize giriş noktalarından biri olan Adrasan Plajı, doğal güzelliklerin tam kalbinde yer alıyor. Plaj, doğal sit alanı olarak koruma altında olup, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilere huzur veriyor. Çevresi sessiz ve sakin olan Adrasan Plajı, huzurlu bir tatil dönemi geçirmek isteyenleri cezbediyor. Plajın kumu, deniz ise sığ ve berrak. Dalgasız olması nedeniyle çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler için de ideal bir yerdir.

Adrasan Plajı'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Adrasan Plajı'na giriş ücretsizdir. Ancak plajda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi olanaklar bulunmuyor. Havlunuzu alıp gelebilirsiniz. Ayrıca tüm gününüzü burada geçirmek isterseniz henüz gelmeden önce yiyecek ve içeceklerinizi de yanınızda getirmeniz gerekiyor. Ulaşım için önce Kemer’e ve buradan da dolmuşlara binerek Adrasan’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Araçla gelecek olanlar için Antalya-Kemer istikametini kullanarak Kemer’e geldikten sonra tabelalar yardımıyla Adrasan’a ulaşabilmek mümkündür.

Adrasan Plajı Özellikleri ve Hizmetler

Adrasan Plajı'nda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong imkânları mevcut değildir. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı plaj çevresindeki marketlerden karşılayabilirsiniz.

Adrasan Plajı Kimlere Uygun?

Çocuklu aileler için uygundur. Adrasan Plajı ailelerin çocuklarıyla birlikte güvenle denize girebileceği, çevresinde doğal güzelliklerin tadını çıkarabileceği bir yerdir. Ayrıca sessiz ve huzurlu atmosferi ile gençler, çiftler ve yalnız seyahat edenler için de rahat ve dinlendirici bir tatil sunar.

Adrasan Plajı Konumu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı bir mahalle olan Adrasan, Kemer'in yaklaşık 35 km güneyinde yer alır. Plaj, Antalya şehir merkezine yaklaşık 100 km mesafededir.

Adrasan Plajı'nda Yapılacak Aktiviteler

Adrasan Plajı, aynı zamanda birçok su sporlarına ev sahipliği yapar. Deniz bisikleti, kano, dalış ve yüzme gibi aktivitelerle tatilinizi renklendirebilirsiniz. Ayrıca çevredeki doğa yürüyüş parkurlarını keşfederek veya antik Olimpos kentine bir gezi düzenleyerek tatilinizi daha da unutulmaz hale getirebilirsiniz.

Olimpos Plajı Genel Bilgi

Adrasan’a yakın bir konumda bulunan Olimpos, doğal güzellikleriyle bölgenin doğa ve deniz tatili için tercih edilen yerlerinden biridir. Kumluca sınırları içerisinde sessiz, sakin bir yerdir ve Likya Antik Kenti’nin sahil kısmında yer alan plaj yemyeşil ormanların içerisinde yer alır.

Olimpos Plajı'nın Doğası ve Koruma Durumu

Turkuaz renge çalan denizi ile görenleri kendine hayran bırakan Olimpos Plajı, Caretta Carettaların yumurtlama bölgesi olması nedeniyle 1. derece sit alanı olarak koruma altına alınmış bir yerdir. Bu sayede plaj çevresi el değmemiş bir doğallığa ev sahipliği yapar.

Olimpos Plajı'nın Özellikleri

Antalya’nın en popüler plajlarından biri olan Olimpos Plajı, deniz, kum ve güneşin tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz harika yerlerden biridir. Yerleşim yerlerinin dışında gürültüden izole bir şekilde konumlanan plaj, her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği ilk yerlerden biri olur. Özellikle günübirlik tekne turlarının uğrak noktalarından biri olan plaj, yamaç paraşütü etkinliklerinin de yapıldığı bir yerdir.

Olimpos Plajı'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Olimpos Plajı’na giriş antik kent içerisinden sağlanır. Bu nedenle girişte ücret ödenir. Ancak sahile yakın kamp alanı olarak da kullanılan bölgeye ücretsiz giriş yapılabilmektedir.

Olimpos Plajı Hizmetler

Plaj içerisinde herhangi bir tesis bulunmaz. Caretta Carettaların olması nedeniyle plaja şezlong ve şemsiye koymak da yasaktır. Ancak, yiyecek ve içeceklerinizi alabilir ve burada harika bir gün geçirebilirsiniz.

Olimpos Plajı Kimlere Uygundur?

Çocuklu aileler için uygundur ve doğayla iç içe günübirlik deniz keyfi yapmak veya kamp atarak günü burada noktalayabileceğiniz bir mekandır. Olimpos Plajı, Antalya tatillerinde önerebileceğimiz yerlerin başında gelir.

Porto Ceneviz Koyu Genel Bilgi

Beydağı Milli Parkı içerisinde, Adrasan ve Olimpos arasında bulunan ve 1. derece sit alanı olarak geçen Porto Ceneviz Koyu, doğasının el değmemiş olmasıyla ve yalnızca teknelerle ulaşılabilir olmasıyla bilinir. Bu özellikleri, doğal alanlarının bakir kalmasını ve denizinin berraklığını sağlar. Akdeniz fokları ve Caretta Carettaların da görülebildiği Porto Ceneviz Koyu, yeşilin ve mavinin bin bir tonunu bünyesinde barındırır.

Porto Ceneviz Koyu'nun Doğası ve Denizi

Koyun sahil kısmı incecik kumlarla kaplıdır. Deniz suyu dalgasız ve berrak bir yapıya sahiptir, çıplak gözle dahi denizin dibini görmek mümkündür. Ancak koy, derin bir yapıya sahip olduğu için çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler için pek uygun değildir.

Porto Ceneviz Koyu'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Porto Ceneviz Koyu’na Adrasan’dan kalkan günübirlik tekne turları ile ulaşım sağlanabilir. Koya giriş ücretsizdir.

Porto Ceneviz Koyu Hizmetler

Koyda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi olanaklar mevcut değildir. Bu sebeple yiyecek ve içeceklerinizi koya gelmeden önce temin etmelisiniz.

Porto Ceneviz Koyu Kimlere Uygundur?

Derin bir yapıya sahip olduğu için koy, genellikle çocuklu aileler için uygun değildir. Ancak deniz tutkunları ve dalış meraklıları için Porto Ceneviz Koyu, bölgenin en çok tercih edilen noktalarından biridir.

Göynük Halk Plajı Genel Bilgi

Antalya şehir merkezine 40, Kemer ilçe merkezine ise 10 km mesafede bulunan Göynük Halk Plajı, Kemer’in mavi bayraklı plajlarından biridir. Geniş bir alanı kaplayan plaj, doğal yapısı ve ağaçlık alanlarıyla piknik ve çadır kampı aktiviteleri için de elverişli bir bölgedir.

Göynük Halk Plajı'nın Doğası ve Denizi

Göynük Halk Plajı, masmavi ve berrak deniziyle dikkat çeker. Diğer Kemer plajlarından farklı olarak kumla kaplı olan plaj, bu özelliği sayesinde diğer halk plajlarından ayrılır. Ancak denizin dalgalı oluşu ve hızla derinleşmesi nedeniyle, özellikle çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler için pek uygun değildir.

Göynük Halk Plajı'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Göynük Halk Plajı'na giriş ücretsizdir. Antalya şehir merkezi ve Kemer ilçe merkezi üzerinden toplu taşıma araçları veya özel araçlarla ulaşım sağlanabilir.

Göynük Halk Plajı Hizmetler

Plajda WC, duş gibi olanaklar mevcuttur. Ayrıca, yeme içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de bulunmaktadır.

Göynük Halk Plajı Kimlere Uygundur?

Denizin hızla derinleşmesi ve dalgalı olması nedeniyle, Göynük Halk Plajı genellikle çocuklu aileler için uygun değildir. Ancak piknik yapmak veya günübirlik deniz keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir noktadır.

Kiriş Koyu Genel Bilgi

Kemer ilçe merkezine 5 km mesafede bulunan Kiriş Koyu, korunaklı yapısı ve dalgasız denizi ile özellikle Yaz ve Sonbahar mevsimlerinde denize girmek isteyenler için ideal bir mekan. Koyun en popüler bölgesi, girişi ücretsiz olan halk plajıdır. Dalış severlerin de tercih ettiği Kiriş Koyu, berrak deniz suyu ve tertemiz sahili ile dikkat çekiyor.

Kiriş Koyu'nun Doğası ve Denizi

Kiriş Koyu, berrak ve dalgasız denizi sayesinde dalış ve şnorkeling gibi aktivitelerin sıklıkla yapıldığı bir yerdir. Hem tecrübeli hem de az tecrübeli dalışçılar burayı tercih edebilir. Zemini yarı kumluk, yarı kayalık olan dalış alanında, orfoz, vatoz, ahtapot ve deniz kaplumbağası gibi deniz canlıları da görülebilir.

Kiriş Koyu'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Kiriş Koyu'na ulaşım, Antalya otobüs terminalinden ve Kemer merkezden kalkan dolmuşlarla sağlanabilir. Koyun girişi ücretsizdir.

Kiriş Koyu Hizmetler

Kiriş Koyu'nda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong imkanları bulunmamaktadır. Bu nedenle, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı plaja gelmeden önce temin etmeniz önerilir. Ayrıca, koya yakın geniş düzlük alanlarda çadır kampı atarak günü burada sonlandırabilirsiniz.

Kiriş Koyu Kimlere Uygundur?

Kiriş Koyu, genellikle çocuklu aileler için uygun olmayabilir. Ancak dalış ve şnorkeling gibi aktivitelerle ilgilenenler için ideal bir noktadır.

Alacasu Cennet Koyu Genel Bilgi

Beydağı Milli Parkı ve çam ormanlarıyla çevrili olan Alacasu Cennet Koyu, Kemer’in doğal kalabilmeyi başarmış bakir koylarından biridir. İlçe merkezine sadece 10 km uzaklıkta olan bu koy, sessizliği ve sakinliğiyle dikkat çeker.

Alacasu Cennet Koyu'nun Doğası ve Denizi

Koyun plajı 180 metre uzunluğunda olup, sahil kısmı ince çakıl taşları ve kum karışımından oluşur. Denizi genellikle sakin olmakla birlikte, bazı bölümleri aniden derinleşebilir. Bu nedenle çocuklar ve yüzmeyi yeni öğrenenler için pek uygun olmayabilir.

Alacasu Cennet Koyu'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Alacasu Cennet Koyu'na ulaşım, araçla ve toplu taşıma ile kolayca sağlanabilmektedir. Koy, Phaselis ile Çamyuva arasında kalıyor ve Kemer ilçe merkezine 10 km mesafede bulunuyor. Araçla gelecek olanlar, Kumluca-Kemer yolu üzerindeki sapaktan orman yoluna girerek yaklaşık 1 km yol gittikten sonra ulaşabilirler. Toplu taşımayı kullanacak olanlar ise yol ağzında inip, 10 dakikalık bir yürüyüş sonrası koya gelebilirler. Koyun girişi ücretsizdir.

Alacasu Cennet Koyu Hizmetler

Alacasu Cennet Koyu'nda WC, soyunma kabini, şezlong ve şemsiye gibi hizmetler bulunmamaktadır. Bu nedenle, yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı plaja gelmeden önce temin etmeniz gerekmektedir.

Alacasu Cennet Koyu Kimlere Uygun?

Alacasu Cennet Koyu, çocuklu aileler için pek uygun olmayabilir. Ancak, piknik ve kamp yapmayı sevenler için oldukça ideal bir mekan olabilir. Ayrıca mavi tur teknelerinin de uğrak noktası olan Alacasu Cennet Koyu, doğanın bin bir tonunu keşfetmek isteyenler için muhteşem bir seçenektir.

Beldibi Halk Plajı Genel Bilgi

Beldibi Halk Plajı, Antalya şehir merkezine 22 km mesafede yer alır. 5 km'lik bir sahil alanına sahip olan bu plaj, Kemer’in popüler tatil beldelerinden biri olan Beldibi'nde bulunmaktadır. Sahil hattı boyunca yer alan otellerin kendine ait özel plajları bulunmasına rağmen, Beldibi Halk Plajı'na giriş ücretsizdir.

Beldibi Halk Plajı Doğası ve Denizi

Plajın etrafı, şahane bir doğal alanla çevrilidir ve arka kısmı yemyeşil bir doğaya sahiptir. Deniz genellikle dalgalıdır ve tabanı çakıl taşlarından oluşmaktadır. Bu nedenle, buraya gelenlerin yanlarında deniz ayakkabısı getirmelerini öneririz.

Beldibi Halk Plajı'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Beldibi Halk Plajı'na giriş ücretsizdir. Ulaşım araçla oldukça kolaydır ve plajın yakınında bir otopark alanı bulunmaktadır.

Beldibi Halk Plajı Özellikleri ve Hizmetler

Beldibi Halk Plajı, mavi bayraklı bir plajdır. Plajda WC ve duş olanakları mevcuttur. Ayrıca, yeme ve içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz işletmeler de bulunmaktadır. Plajda, deniz paraşütü ve çeşitli su sporları aktiviteleri de yapabilirsiniz.

Beldibi Halk Plajı Kimlere Uygun?

Beldibi Halk Plajı, çocuklu aileler için pek uygun olmayabilir. Ancak, su sporlarına meraklı olanlar için mükemmel bir seçenektir. Plaj, genellikle yöre halkı tarafından tercih edilmektedir.

Beycik Bükü Genel Bilgi

Kemer ilçe merkezine 25 km mesafede yer alan Beycik Bükü, doğası ve sessizliği ile çadır kampı yapmayı seven gezginler için popüler bir yerdir. Beycik Bükü, sırt çantalı gezginlerin yanı sıra tarihi Likya Yolu üzerinde bulunduğu için doğa yürüyüşü yapanlar ve günübirlik tekne turlarıyla gelen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir yerdir.

Beycik Bükü Doğası ve Denizi

Beycik Bükü, muhteşem manzarası ile insana huzur verir. Burası aynı zamanda Tarihi Likya yolu üzerinde bulunduğu için, etrafta yürüyüş yapan çok sayıda insanı görebilmek mümkündür. Beycik Bükü'nde küçük bir plaj alanı bulunur. Sahil kısmı irili ufaklı çakıl taşlarından oluşurken, deniz tabanı incecik kumlarla kaplıdır. Deniz sığ ve dalgasız oluşu nedeniyle oldukça berrak görünür.

Beycik Bükü'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Beycik Bükü'ne Tekirova’dan Maden yoluna çıkarak yaklaşık 3,5 km’lik bir yol sonrasında ulaşılır. Plajın girişi ücretsizdir.

Beycik Bükü Özellikleri ve Hizmetler

Beycik Bükü'nde WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler bulunmaz. Ayrıca, plajda yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir işletme bulunmaz. Bu nedenle, gelişmeden önce tüm bu ihtiyaçları yanınızda getirmeniz önerilir.

Beycik Bükü Kimlere Uygun?

Beycik Bükü, çocuklu aileler için pek uygun olmayabilir. Ancak doğayla baş başa kalmak ve huzur arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Bu bakir ve sakin koy, huzur dolu bir gün geçirebileceğiniz harika bir yerdir.

Teke Koyu Genel Bilgi

Tekirova'da, Kemer ilçe merkezine 7 km mesafede bulunan Teke Koyu, bölgenin doğal güzelliklerle bezenmiş cennet koylarından biridir. Zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılan Teke Koyu, ulaşımın zorluğu sayesinde bakir ve doğal bir ortamı korumaktadır. Kemer'in keşfedilmemiş ve az bilinen yerlerinden biri olan Teke Koyu, sakinliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çekmektedir.

Teke Koyu Plajı ve Denizi

Teke Koyu'nun sahili kum ve çakıl karışımından oluşurken, denizi berrak ve dalgasızdır. Aynı zamanda Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanlarından biridir ve bu nedenle bazı bölgeleri şeritlerle çevrilidir. Teke Koyu, olta balıkçılığına da uygun bir yerdir. Ayrıca çadır kampı yapmak isteyenler için de uygun bir seçenektir.

Teke Koyu'na Ulaşım ve Giriş Ücreti

Teke Koyu'na normal araçlarla ulaşım oldukça zordur. Antalya-Kemer-Kumluca istikametini takip ederek Tekirova beldesine gidip, oradan Amara Dolce Otel'e gelmeden hemen önce toprak yola girerek yaklaşık 5 km yol kat ederek Teke Koyu'na ulaşabilirsiniz. Giriş ücretsizdir.

Teke Koyu Özellikleri ve Hizmetler

Teke Koyu'nda herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle, havlu, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarınızı gelmeden önce yanınızda getirmeniz önemlidir. Bölgede tuvalet imkanı bulunmaktadır ve ayrıca kaynak suyu içebilirsiniz.

Teke Koyu Kimlere Uygun?

Teke Koyu, doğa ile baş başa kalmak ve sakin bir ortamda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir seçenektir. Ancak çocuklu aileler için pek uygun değildir. Teke Koyu'nun doğal güzellikleri ve sessizliği, huzur dolu bir gün geçirmek isteyenleri cezbedecektir.

Gizli Koy (Çöplük Koyu) Genel Bilgi

Beldibi'nin en sakin ve gizli kalmış yerlerinden biri olan Gizli Koy (Çöplük Koyu), doğal güzellikleriyle ünlü bir cennet köşesidir. El değmemiş bir doğa içinde sessizlik ve huzur sunan bu koy, ulaşımın zor olması nedeniyle daha az ziyaret edilen bir yerdir. Koya ulaşmak için bir süre yürüyüş yapmak gerekmektedir.

Gizli Koy'a Ulaşım ve Giriş Ücreti

Gizli Koy'a ulaşım zorlu olabilir. Beldibi tatil köyüne geldikten sonra araçla bir noktaya kadar gidilebilir, ancak ardından uzun bir yürüyüş yapmak gerekmektedir. En kolay ulaşım seçeneği günübirlik tekne turlarıdır. Koyun girişi ücretsizdir.

Gizli Koy Plajı ve Özellikleri

Gizli Koy, kumsal bir plaj alanına sahiptir. Koy, kayalıklar ve yemyeşil bitki örtüsüyle çevrilidir. Çevrede piknik yapmaya ve kamp kurmaya uygun alanlar bulunmaktadır. Burada deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarabilir, akşamı doğanın kucağında kamp yaparak huzur dolu bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz.

Koy çevresinde herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bu nedenle, ziyaretiniz için gerekli olan her şeyi yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Gizli Koy Kimlere Uygun?

Gizli Koy, doğanın huzur verici atmosferinde vakit geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir. Ancak çocuklu aileler için uygun değildir. Koyun doğal güzellikleri ve sessizliği, doğayla baş başa kalmak isteyen ziyaretçileri cezbedecektir.

Mehmet Ali Bükü Koyu Genel Bilgi

Kemer Tekirova'da yer alan Mehmet Ali Bükü Koyu, bölgedeki diğer koylara kıyasla daha küçük ve bakir bir koydur. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu koy, el değmemiş bir atmosfer sunmaktadır. Tur teknelerinin uğrak noktalarından biri olmasının yanı sıra, doğa ile iç içe bir gün geçirmek, berrak denizinde yüzmek ve muhteşem günbatımını izlemek için tercih edilmektedir.

Mehmet Ali Bükü Koyu'nun Plajı ve Denizi

Koyda denize girilebilen alanlar genellikle kayalık ve küçük çakıl taşlarından oluşmaktadır. Bu nedenle çıplak ayakla yüzmek zor olabilir. Deniz suyu berrak olduğu için dalış için de uygundur. Dalış yapmak isteyenler için çekici bir noktadır.

Koy, etrafı yemyeşil kızılçam ormanlarıyla çevrilidir. Çadır kampı için de uygun bir alan sunmaktadır. Burada deniz ve doğanın keyfini çıkarabilir, geceleri huzurlu bir uyku uyuyabilirsiniz. Koy çevresinde herhangi bir işletme bulunmamaktadır, bu yüzden yanınızda ihtiyacınız olabilecek tüm malzemeleri ve yiyecekleri getirmeniz önemlidir.

Mehmet Ali Bükü Koyu'na Ulaşım

Mehmet Ali Bükü Koyu'na Tekirova Mahallesi'ne giriş yaparak Maden Yolu üzerinden yaklaşık 2 km daha giderek ulaşılabilir. Yol stabilize olmasına rağmen normal binek araçlarıyla da ulaşım sağlanabilmektedir.

Giriş Ücreti ve Plaj Özellikleri

Mehmet Ali Bükü Koyu'na giriş ücretsizdir. Ancak koy çevresinde WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi imkanlar bulunmamaktadır. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı önceden temin etmeniz gerekmektedir.

Uygunluk

Mehmet Ali Bükü Koyu, çocuklu aileler için uygun değildir. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kamp yapmak veya yüzmek isteyenler için tercih edilebilecek bir yerdir.

Kleopatra Koyu Genel Bilgi

Antalya'ya 50 km, Kemer ilçe merkezine 17 km mesafede bulunan Kleopatra Koyu, ülkemizin önemli turistik yerlerinden biridir. Rivayetlere göre Kleopatra ve Sezar'ın bu koyda tanıştığına inanılmaktadır. Koyun batı ucunda Kleopatra olduğuna inanılan bir siluet de bulunmaktadır. Kleopatra Koyu, çevresindeki doğal güzellikleriyle ünlüdür ve ziyaretçilere huzur ve sakinlik sunmaktadır.

Kleopatra Koyu'nun Plajı ve Denizi

Kleopatra Koyu, çevresindeki yeşil doğa ile masmavi Akdeniz sularının birleştiği benzersiz bir atmosfere sahiptir. Burada çevreye sırtını yaslamış çam ormanları arasında çadır kurabilir ve sahilin keyfini çıkarabilirsiniz. Koy çevresinde herhangi bir işletme bulunmamaktadır, bu nedenle yanınızda ihtiyacınız olan her şeyi getirmeniz önemlidir.

Denizin berraklığı sayesinde çıplak gözle bile denizin dibini görebilirsiniz. Deniz tabanı taşlı olduğu için deniz ayakkabısı önerilir. Kleopatra Koyu, kamp alanları, denize girilebilen bölgeler ve yürüyüş parkurlarıyla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için popüler bir tercihtir.

Kleopatra Koyu'na Ulaşım

Kleopatra Koyu'na ulaşmak için toplu taşımayı kullanacak olanlar Tekirova merkezine gelerek Likya yolunu takip edebilirler. Özel araçla gelecek olanlar ise Tekirova ve oteller bölgesini geçerek kolayca ulaşabilirler.

Giriş Ücreti ve Plaj Özellikleri

Kleopatra Koyu'na giriş ücretsizdir. Ancak koyda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler bulunmamaktadır. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.

Uygunluk

Kleopatra Koyu, çocuklu aileler için uygundur. Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir seçenektir.

Boncuk Koyu Genel Bilgi

Çıralı sahilinden 4 km uzaklıkta yer alan Boncuk Koyu, Akdeniz'in en güzel yerlerinden biridir. Kızılçam ormanları ile masmavi denizin buluştuğu bu koy, bakir bir doğaya sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunması, sırt çantalı gezginler için önemli bir durak haline gelmiştir.

Boncuk Koyu'nun Plajı ve Denizi

Boncuk Koyu'nun sahili kum ve çakıl taşlarından oluşur. Deniz berraktır ve yer yer çakıl taşlarıyla doludur. Sığ bir yapıya sahip olan deniz, çocuklu aileler ve yüzmeyi yeni öğrenenler için uygundur. Doğal güzelliklerle çevrili olan koy, sessiz ve sakin bir atmosfere sahiptir.

Boncuk Koyu'na Ulaşım

Boncuk Koyu'na araç ile ulaşım mümkün değildir. Etrafı patika yollarla çevrili olduğu için yürüyüş yaparak ulaşım sağlanmaktadır. Koy, aynı zamanda tarihi Likya Yolu üzerinde yer aldığı için yürüyüşçüler için önemli bir duraktır.

Giriş Ücreti ve Plaj Özellikleri

Boncuk Koyu'na giriş ücretsizdir. Ancak koyda WC, duş, soyunma kabini, şemsiye ve şezlong gibi hizmetler bulunmamaktadır. Yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı yanınızda getirmeniz önerilir.

Uygunluk

Boncuk Koyu, çocuklu aileler için uygun değildir. Doğayla baş başa kalmak, kamp yapmak veya yürüyüş yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Kalabalıktan uzakta sessizlik ve huzur arayanlar için mükemmel bir kaçamak noktasıdır.