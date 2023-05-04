14 Mayıs’taki kritik seçimlere 10 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayları seçim çalışmalarını hızlandırırken vatandaşlara seçim vaatlerini dile getiriyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime günler kala Twitter tarafından mavi tık engeli yedi.

KILIÇDAROĞLU'NA MAVİ TIK ENGELİ!

Seçime günler kala Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter tarafından mavi tık iptali yedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam profil fotoğrafını değiştirmesinin ardından Kılıçdaroğlu da üst üste 2 defa profil resmini değiştirdi. Kılıçdaroğlu'nun güncelleme işlemi, Twitter tarafından kural ihlali olarak algılandı ve mavi tikini kaybetti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ