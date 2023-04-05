CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk’te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

100 Bin Öğretmen Ataması Yapacağız

100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde okul açacağız. İmam, öğretmen, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapıyorsa veteriner olacak. Köylerde yaşayan bütün genç ve kadınların SGK primini devlet ödeyecek.

Deprem Bölgesini Üretim Üssü Haline Getireceğiz

İlk 1 haftada ne yapacağız, ilk 1 ayda ne yapacağız hepsi yazılı. 6 liderin ortaklaştığı bir metin. Ben de söyleyeceğim, Millet İttifakı'nın diğer ortakları da aynı şeyi söyleyecek. Çünkü biz ortaklaştık. Orada Erdoğan ne derse hepsi teslim olmuş. Teslimiyet siyaset değildir. Bir parti iseniz siyasetinizi açıkça yazarsınız. Siz önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacaksınız?

Cumhurbaşkanı olarak ne yapılacak? Her bir bakanlık neler yapacak? Yeni bakanlık kurulacak mı? Üniversitelerde, bilimde, teknolojide, tarımda ne yapılacak? Depremle ilgili teklif hazırladık. Deprem bölgesiyle ilgili bunlar hiçbir şey yapmadılar. Çadır, konteyner yarım yamalak dağıttılar. Biz iktidar olunca deprem bölgesini bütünlük içinde ele alacağız. Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Üretim üssü haline getireceğiz, insanlar buraya gelip, çalışacak. Burada büyük istihdam sağlanacak. Bu bölge aynı zamanda istihdam ve üretim merkezi olacak.

AB'ye Vizeyi Kaldıracağız

Ortak listelerle ilgili bütün seçenekler düşünülüyor. Bizden ve diğer partilerden genel başkan yardımcıları var. Önemli olan maksimum yarar nasıl sağlanabilir? Yapılan anketler var. O anketler de diğer lider ve kadroların önünde var. Önümüzdeki 1-2 gün içinde biraz daha netleşecek.

Biz diğer partilerin konumuna bakıp, kendimize politika oluşturmuyoruz. Biz iktidara geleceğiz, Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, bu ülkeyi en geç 1 yıl içinde rahat nefes alacağı ülke haline getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek. Hasar tespitlerini yaptık. Cumhur İttifakı zaten yaptığını yaptı, batırdı. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Çiftçi, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Vizeyi kaldıracağız. Gerekli düzenlemeleri yapacağız. Bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Siz düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirirseniz sizin ülkenizde demokrasi yoktur. Biz diyeceğiz ki, 'Bizim ülkemizde her türlü düşünce özgürce paylaşabilir, medya özgürce yayın yapabilir'. Ben gençlere 'Cumhurbaşkanı olunca en rahat beni eleştireceksiniz' diyorum.

Ulusal Vergi Konseyi Kuracağız

Ulusal Vergi Konseyi Kuracağız. Vatandaş ‘ey devlet benden vergi aldın, nereye harcadın?’ diye sorma hakkı var. ‘Kesin Hesap Komisyonu kuracağız’ dedik.Komisyon Başkanı muhalefetten olacak.

Ortadoğu Coğrafyasında Terörü Bitireceğiz

Hiç kimse unutmasın. Terörle en sağlıklı, en tutarlı mücadeleyi biz yapacağız. Sadece kendi ülkemizi değil bütün bölgeyi terörden arındıracağız. Ortadoğu coğrafyasında terörü bitireceğiz.

Muharrem Bey’in Düşüncelerine Saygı Göstermek Zorundayım

Ben birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sonuçta sağduyu galip gelecek. Ülke bu halde iken, işsizlik dizboyu iken, gençler iş bulamazken, soğanın tanesi 7.5, 10 lirayı bulmuşken. Bunun bir an önce bitmesi lazım. Son düzlüğe girdiğimizde seçmenin sağduyusuna güveniyorum.

Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı.

Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem.

Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?

Bu toplumun sağduyusuna güvenin. Birinci turda bu iş biter. Bu işsizlikle nereye gideceğiz? Türkiye'nin bu cehennemden çıkması lazım. Bakmayın saraya, oradakilerin keyfi yerinde. Bir pazara gidin bakalım. Emekliye zam yapıyor, fiyatlara gelen zam çok daha yüksek. O para kur korumalı mevduata gidiyor. Kimin parası o? Bir avuç insanın. Bunlar sözde faize karşı. Sen faize hizmet ediyorsun. Emekli, işçiye bir şey yok. Polisle jandarma arasında ayrımcılık yapıyor. Hangi gerekçeyle polise vermiyorsun? Çifte standart var.

Demokrasi Temel Kavramdır

Benim hatam varsa doğal olarak eleştiri olacaktır. Ben de aynı hatayı tekrar etmemeye özen göstereceğim. Erdoğan eleştiriye tahammül edemiyor, sabah insanlar gözaltına alınıyorsa bu düzen yıkım getirir.

AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yanyana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.

20 Yıldır Türkiye'ye Tek Bir Tank Alınmadı

İlk bir hafta içinde Tank Palet Fabrikası'nı Katar'dan alıp ordumuza teslim edeceğiz. 20 yıldır Türkiye tek bir tank almadı.

Devlette Liyakati Sağlayacağız

Hemen kısa sürede değil ama 6 ay içinde rahatlama ve ferahlama olacak. Mutfaklar şenlenecek. Ekonomik Sosyal Konseyi hemen oluşturacağız. Süratli şekilde devlette liyakati sağlayacağız.

Yerde 'Seccade' Olduğunu Fark etmedim

Yerde seccade olduğunu fark etmedim. Samimi bir müslümanım. Herkesin inancına ve kimliğine saygı duyarım. O gerçeği bir gerekçeye sığdırmam bana yakışmaz.

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