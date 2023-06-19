CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, sağlık sorunları nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybetti. Kemal Kılıçdaroğlu Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, başsağlığı mesajında, "Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!" ifadelerini kullandı.