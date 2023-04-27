Video paylaşmadan önce sosyal medya hesabından “22.30’da bir müjdem var. Haydi gelin, burada buluşalım” açıklaması yapan Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Merhaba sevgili halkım. Bugün izninizle gençlere seslenmek istiyorum. Hayatımın en büyük projelerinden birini bugün gençlere açıklayacağım. Hepimizin kalbinde derin bir yara bırakmış bir mesele hakkında. İçinizi ferahlatacak bir müjde için karşınızdayım. Konu, Atatürk Havalimanı. Bu havalimanın ı bir çoğumuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde kullandığımız, sevdiklerimize veda ettiğimiz ya da onları karşıladığımız anılarla dolu bir yer olarak hatırlarız. Oysa Atatürk Havalimanı daha önceki adıyla Yeşilköy Meydanı, Türk havacılık tarihinde çok önemli bir yere sahip. Yeşilköy’ün kökleri 1911-12’de kurulan Teyyare Mektebi’ne dayanır. Türk havacılığının öncüleri ve Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları Vecihi Hürkuşlar, Ahmet Ali Çeliktenler, Mehmet Fazıl beyler ve daha niceleri. Hep Yeşilköy Teyyare Mektebi’nde yetişmişlerdir. Şimdi adını propaganda için kullandıkları insanların yetiştikleri o okulu yok ettiler.Türk havacılığının ve vatanımızın savunmasındaki en temel unsurlardan olan hava kuvvetlerimizin doğduğu ve büyüdüğü yerdir Yeşilköy. Densizler böyle bir yerin pistlerini kırdı. Diğer pistleride kendileri için özel havalimanı olarak kullanıyorlar. Ne ala memleket değil mi?Halkı kov, kendileri için havalimanını gasp et. Şimdi bu üzücü tabloyu temelden değiştirecek müjdeye gelelim. Sürekli düşündüm. Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi. Atatürk’ün havacılık vizyonu nasıl olurdu?Atatürk hep öngörülüydü. Atatürk vizyonerdi.Türk milleti için hep daha iyisini, daha ilerisini isterdi. Bugün Atatürk yaşasaydı havacılıktan anladığı sadece uçak mı olurdu? Tabi ki hayır. O geleceğin yüzyılına hazırlık yapardı. Elon Musk’un kendi başına uzayı kolonize etmesine gönlü el vermezdi. Bizde onun vizyonu doğrultusunda tam da bunu yapacağız. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı’nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Bize istikbalin göklerde olduğunu öğreten atamızın adını taşıyan bu merkez havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika’daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen ile yapacağız. Lütfen gençler Google'a bu isimleri yazın. Ne cevherlerimiz var bu dünyada, görün. Uzay meraklıları bilir. Özmen ailesinin yönetimindeki SNC şirketi NASA'nın en önemli projelerinde kritik ürün ve hizmetler geliştirmiş, dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Amerikalılar, bizim evlatlarımızdan bizim beyinlerimizden işte böyle yararlanıyorlar. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. bu pislerde bunları yapacağız. Bir hayalim daha var. SNC şirketi uzayada aynı zamanda habitatlar kuruyor. Bu habitatlarda araştırmalar yapılıyor. Mesela kanser araştırmaları uzayda yürütülüyor. Hayalim, Canan Dağdeviren ile Eren Özmen'in birlikte bu konuda Türkiye için çalışmalarıdır. Canan Dağdeviren ile MIT'de tanıştım ve buluştum. Onu da mutlaka Google'da aratın. Onu da göreceksiniz, onu da tanıyacaksınız. Büyük şeyler yapacağız. Çok büyük ve güzel şeyler yapacağız sevgili halkım. Bu şampiyonlar ligi, Türkiye için çalışacak. Bunu da, Atatürk'ün size emanet ettiği bu vatanda sizler için yapacağız genç arkadaşlarım. Unutmayın, sizler için yapacağız. Bu hamle ile yurtdışına giden beyinleri ülkemizde tutacağımız gibi tersine beyin göçünün kıvılcımını da başlatmış olacağız. İlginç bir bilgi daha vererek bitireyim. SNC'nin geliştirmekte olduğu en kritik ürünlerden olan dream chaser uzay mekiği, 2015'te 'MARSLI' filminde kullanılmıştı. Türkiye'nin kendi dream chaser'ları olacak."

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