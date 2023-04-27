Kılıçdaroğlu, “Yurt dışından oy kullanacak vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ülkemize baharları getirmek ve Türkiye’nin dünyadaki itibarını en yükseğe taşımak için hepinizi Halil İbrahim Soframıza davet ediyorum. Bir de size özel vaatlerimizi duyun. Ülkenin düze çıkması için sorumluluğunuz var.” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili halkım, dinlenmemek üzere yola çıktı. Yorulmadan güzel ülkemizi il il dolaşıyoruz. Milletimizle buluşuyoruz. Şu anda size seçim otobüsümüzden sesleniyorum.

Vaktimiz az, işimiz çok. Bugün yurtdışındaki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Almanya, Fransa, ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Azerbaycan, Çin’den Rusya’ya, Japonya’dan Mısır’a dünyanın her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Dünyanın her neresinde olursanız olun, kalbinizin memleketimizle attığını biliyorum. Türkiye iyi olduğunuzda iyi olduğunuzu, kötü olduğunda da içinizin sızladığını biliyorum. Belki hayatınızın belli bir döneminde Türkiye’den göçtünüz, belki Türkiye’de bile doğmadınız ama kuşaktan kuşağa geçen vatan sevgisi sizi de toprağınıza yakın tutuyor. Bunu gayet iyi biliyorum. Türkiye’nin içine itildiği krizler, hayatı felç eden adaletsizlikler, gasp edilen refah, kutuplaştırıcı siyaset tüm bunların sonucunda yoksulluk giderek derinleşiyor, toplumsal birlik ve dirliğimiz bozuluyor.

Saray iktidarında gençler, Türkiye’de kendilerine bir gelecek göremiyor. Hangi gence sorarsanız yurtdışına gitmek istiyor. Çünkü ülkeyi torpil, liyakatsizlik, adaletsizlik yuvasına çevirdiler. Türkiye’de yaşayın yaşamayın burası sizin memleketiniz. Toprak çeker derler ya… Kim bilir belki bir gün memleketinize döneceksiniz. Belki bazılarınızın emeklilik hayali var, belki bazılarınız dönmeye hazır. Bunun için ülkenin düze çıkmasını, ekonominin düzelmesini, ülkeye özgürlük gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Öyle ya da böyle vatandaşları olarak sizler de bu ülkenin geleceğinde söz sahibisiniz. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sizler için temsilciliklerde oy verme işlemi bugün başladı. 74 ülkede 177 temsilcilikte veya herhangi bir gümrük kapısında 9 Mayıs’a kadar oyunuzu kullanabilirsiniz.

Sizlerin de sorunlarını biliyoruz. Çözümlerimiz hazır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü varlık gösterebilmeniz için yurtdışı seçim çevresi oluşturacağız. Yani sizler kendi aranızda kendi vekilinizi seçip parlamentoya göndereceksiniz. Türkiye’de emekli olup başka ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ve emekli aylıklarınızın iyileştirilmesini sağlayacağız.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabileceksiniz. Sizi yok sayarak hayata geçirilen otomatik bilgi paylaşması anlaşmasının uygulanmasında doğabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışında kullandığınız otomobilinizin Türkiye’de kalış süresini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz. Türkiye’ye gelirken beraberinde getirdiğiniz telefonların kulanım sürelerini uzatacağız.

Mavi kartlı kardeşlerimin sıkıntılarını vatandaşlarımıza eşit imkanlar sağlayarak çözeceğiz ve daha pek çok adım atacağız yeter ki siz Türkiye’ye geldiğinizde mutlu olun. Türkiye’yi demokratik dünya ile uyum içinde, güçlü insan haklarının korunduğu ve pasaportunun itibarı yüksek bir ülke haline getireceğiz. Millet İttifakı olarak çok büyük vazife üstlendik. Sizin tek bir oyunuz Türkiye’nin ve milletimizin geleceği için hayati önemde. Adil, zengin dünya ile rekabet eden gençleri umutlu bir Türkiye için ihtiyacımız olan değişimde gelin siz de yerinizi alın. Sizin de payınız, emeğiniz, alın teriniz olsun.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ