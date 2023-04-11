“Gençler, videoyu izlemek için 3 sebep. Videoyu sonuna kadar izleyin” diyen Kılıçdaroğlu,

“İlk arabanız ÖTV’siz olacak. KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar sıfır faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak.

Tüm bunların gerçek olduğu hayat, dünyanın bir ucunda değil, Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ