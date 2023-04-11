“Gençler, videoyu izlemek için 3 sebep. Videoyu sonuna kadar izleyin”  diyen Kılıçdaroğlu,

“İlk arabanız ÖTV’siz olacak. KYK kredi ve burs tutarları artacak. Borçlar sıfır faizle yeniden yapılandırılacak. KYK borcu gibi bir derdiniz olmayacak. Enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı biçimde sabitleyip 5 yılda en az 5 milyon yeni iş imkanı yaratacağız. En büyük kaygın işsizlik değil, hangi işi seçsem diye düşünmek olacak.

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Tüm bunların gerçek olduğu hayat, dünyanın bir ucunda değil, Cumhurbaşkanı seçildiğimde doğduğun bu topraklarda olacak. Bunu birlikte başaracağız.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ