Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Selami Şahin'in bir kadın hayranıyla olan samimi görüntüleri olay yarattı. 74 yaşında usta sanatçı Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen genç kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan o görüntülerin ardından Selami Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumun yanlış anlaşıldığı belirterek  şu şekilde açıklama yaptı.

Kadınları zorla ofisine davet ettiği söylenen Selami Şahin'in cephesinden açıklama: Hayranlarıyla diyaloğu yanlış servis edildi

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi