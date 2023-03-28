Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Selami Şahin'in bir kadın hayranıyla olan samimi görüntüleri olay yarattı. 74 yaşında usta sanatçı Etiler'de ünlü bir alışveriş merkezinin önünde bekleyen yanından geçen genç kadınları rahatsız ettiği hatta elinden tutarak ofisine götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Bir vatandaş tarafından kayda alınan o görüntülerin ardından Selami Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumun yanlış anlaşıldığı belirterek şu şekilde açıklama yaptı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi