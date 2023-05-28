CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından "Vatanını seven sandığa gelir." notu ile yeni bir video paylaştı.

Atatürk'ün Meclis konuşmasının canlandırıldığı animasyonda, Gençliğe Hitabe'den şu kısma yer verildi:

"Yüzyıl içinde iktidar sahibi olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Kılıçdaroğlu'nun videodaki sözleri ise şöyle:

"Unutma! Umudunu kırmak ve seni istibalinden vazeçirmek isteyen düşmanlar ilelebet mevcut olacaktır. Senin vazifen korkuyu cesarete, gafleti adalete, sevgiyi nefrete dönüştürmek olmalıdır. Şayet birgün çaresiz kalırsan bir kurtarıcı bekleme, kurtarıcı sen ol. O yüzden ayağa kalk Türkiye! omuz omuza sandığa koş. Sadece bir adım kaldı. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız!"

YENİGÜN HABER MERKEZİ