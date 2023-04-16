Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı programda, gençlerin sorularını cevapladı.

Gençlerden biri Kılıçdaroğlu’na, “Aday olduğu için Muharrem İnce’ye sinirli misiniz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, “Hiç kimseye sinirlenmem, o konuda emin olabilirsin. Zaten o nedenle çok sakin olduğum için başta eşim herkes bu kadar da sakin olunmaz der zaman zaman. Muharrem beyle elbette ki benim uzun süre devam eden bir arkadaşlığımda var. Ayrı yol çizdi. Kendisine saygı gösteriyorum ayrı yol çizdiği için. Herhangi bir kırgınlığımda zaten söz konusu olamaz. Doğru da değil. Ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım. Eğer biz gerçekten Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zor durumdan Türkiye’yi çıkaracaksak birleşmek gerekiyor. O nedenle gittiğim yerlerde gençler ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diye slogan atıyorlar. Bence en doğrusuda bu. Birleşmek ve Türkiye’yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak. En büyük arzum bu.” ifadelerini kullandı.

Başka bir genç ise “İlerleyen süreçlerde sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz? Siz de dans etme konusunda hünerli misiniz” diye sordu. Kılıçdaroğlu ise gülerek “Bu işe beni bulaştırmayın” cevabını verdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ