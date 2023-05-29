Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti? 28 Mayıs 2023 seçimleri sona erdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar kaç seçim kaybettiği çok merak ediliyor... Acaba Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçime girdi? Şimdiye kadar Kemal Kılıçdaroğlu hangi seçimleri kaybetti? Gerçekten Kılıçdaroğlu her girdiği seçimi kaybetti mi? Kemal Kılıçdaroğlu seçim karnesi

Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti?

SSK genel müdürlüğünden emekli olduktan sonra CHP'ye katılan Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerine kısaca göz atalım: CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu’na "yolsuzluk raporu" olarak bilinen raporu hazırlayan Kemal Kılıçdaroğlu Genel başkan Deniz Baykal’ın dikkatini çekti. Ardında Baykal Kılıçdaroğlu’nu partiye davet etti. 2002 Türkiye genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili olarak meclise giren Kemal Kılıçdaroğlu, 2007 Türkiye genel seçimlerinde de CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ikinci döneminde Deniz Baykal’ın isteği üzerine grup başkanvekilliğine seçildi ve böylece yıldızı daha da parlamaya başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, 2009 yerel seçimlerine İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak katıldı ama Kadir Topbaş karşısında kaybetti. Deniz Baykal 10 Mayıs 2010'dakaset skandalı sonrasında genel başkanlıktan istifa etti. 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan kurultayda,Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak seçildi. CHP Genel Başkanı seçildikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu kaç seçim kaybetti diye çok merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu kaç seçime girdi, hangi seçimleri kaybetti?

Peki Kemal Kılıçdaroğlu hangi seçimleri kaybetti? İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 10 seçim:

29 Mart 2009 Yerel seçimler İstanbul Belediye Başkanlığı

12 Haziran 2011 Genel seçim

30 Mart 2014 Yerel seçim

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi

7 Haziran 2015 Genel Seçim

1 Kasım 2015 Genel Seçim (tekrar)

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri

31 Mart 2019 Yerel seçimler

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri

28 Mayıs 2023 (ikinci tur) Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri

Kılıçdaroğlu kaç seçime girdi, kaç seçim kaybetti?

İki adet referandum (2010 Yargı Reformu ve 16 Nisan 2017 Anayasa referandumu) ve 10 adet seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sayısını 12 olarak söylemek mümkün. 29 Mart 2009 Yerel seçimler, 12 Eylül 2010 Yargı reformu, 2011 Türkiye genel seçimleri, 2014 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi, Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, 31 Mart 2019 Yerel seçimler ve 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi...

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