Milli İttifakın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart'ta planlanan görüşme HDP tarafından randevulaşan ziyaret ertelendi.

HDP'nin konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada gerekçe olarak "program yoğunluğu" gösterildi. "Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partimizi ziyareti programın yoğunluğundan dolayı ileri bir tarihe ertelenmiştir."

HDP'li yetkililer ertelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sel hasarı nedeniyle eşbaşkanlarımız sahada. Programın yoğunluğundan dolayı talepte bulunmadık. Program sırasında yine bilgiler netleşecek." Kılıçdaroğlu'nun 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te HDP genel merkezinde Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi