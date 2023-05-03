Kılıçdaroğlu sözlerinde, "Bunlar tarımı düzeltmek için Güney Amerika’ya gidiyorlar. Güney Amerika’da geziyorlar. ‘Aman burada tarım ne kadar iyi’ diyorlar. Yahu daha çalışkan insan bizim ülkemizde. Kendi ülkesinden haberi yok. Oraya gidiyor. Ama söz verdim. Alınteri dökenin karşılığını son kuruşuna kadar vereceğim. Daha önce söyledim. Yine söylüyorum. Fındık hangi dönem olursa olsun, ne olursa olsun, karşılığı 4 dolar eşittir Türk Lirası. Unutmayın, bir kenara yazın. 'Bay Kemal gelmişti. Ordu’da söylemişti' diyeceksiniz. 4 dolar eşittir Türk Lirası karşılığı. Böylece bizim insanımızda kazanacak. Eyvallah, İhraç ediyoruz. Fındık üretiminde dünyada bir numarayız. Ama bizim üreticimiz kazanmıyor. Milyon dolarları, milyar dolarları başkaları kazanıyor. Fındığı götürecekler, tekelcilere teslim edecekler. Bay Kemal tekelcilere eyvallah der mi? Benim için önemli olan bizim insanımızdır. Bizim insanımızın alın teridir ve onun kazanması lazım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Söz veriyorum, kamplaşma, kırınganlık olmayacak. Kucaklaşacağız. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ