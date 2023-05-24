CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu TRT'de konuştu. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ın geride kaldığını ve sandıkta Erdoğan ile baş başa kaldığını belirten Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili halkım, bugün çok değerli bir davet için karşınızdayım. 14 Mayıs geride kaldı. Millet seçimini yaptı ve ben sandıkta Erdoğan ile baş başa kaldım. Artık yalnızca o ve ben varız. Sakın yanlış düşünmeyin. O parti bu parti yok. Artık sandıkta birbirine taban tabana zıt, iki farklı anlayış var. Şimdi tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT ekranlarından yüksek cesaretiyle gönüllere taht kurmuş bir kişiye sesleneceğim.

Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum. Gel, çekinme, ikimiz de er meydanına çıkalım. Devletin televizyonu TRT’de senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun, sen ki kendine ‘reis’ dedirten sen ki bir dünya lideri, herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. Çık karşıma ve milletimiz onun derdini bileni de, o dertleri kimin çözebileceğini de, bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın kararını versin.

Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki PKK’yla masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun, kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni bile isteye vatanımıza sokan kendisidir.

Yabancılara el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını mülteciye çeviren, bırak ev araba almayı kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT de bu gerçekleri size göstermiyor. Bu konuşmayı TRT istediği için değil, kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın. Bu vatanı ve bu milleti kimin sevdiğini bilin."

YENİGÜN HABER MERKEZİ