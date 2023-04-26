Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle...

Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili “Siyaset ayrı insanların sağlığı ayrı. Biz siyaseten rakip olabiliriz ama sonuçta rakiplerimizin de sağlıklı olmasını isteriz. Olması gereken de budur” ifadelerini kullandı. “Sağlığıyla ilgili bir tavsiyeniz var mı?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Mutlaka doktorları ilgileniyordur. Sonuçta doktorları gerekeni yapıyordur. Doktorların söylediklerine uymak gerekiyor. Kural o” cevabını verdi.

"Biz temiz yatırım getireceğiz, bunlar kirli para getirdiler ülkeye" diyen Kılıçdaroğlu, "Adam gelecek yatırım yapacak. Bunun neresi tefecilik. 21 yılda bütçeden AKP hükümeti 537 milyar 574 milyon dolar faiz ödediler. Bu tefecilik değil midir? 85 milyon kime çalıştı? Siz nasıl ödediniz? Milletin cebinden ödediniz. Çıksın Erdoğan yanlış desin. Hazinenin sitesine girin görürüsünüz. Soyulmasına rağmen Türkiye ayakta." ifadelerini kullandı.

"Seçim tarihi belli olduğu için çok daha geniş kitlelere ulaşmamız gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendi vaatlerimizi aktarmamız gerekiyor. Bunun için de iki yolumuz var. Bir, benim belirli aralıklarla çektiğim videolar ve bunun sosyal medyada yayınlanması. İkincisi ise doğrudan doğruya yüz yüze gelerek… Alanda geniş kitlelerle birlikte oluyoruz." dedi.

"Esnafın büyük sıkıntıda olduğunu biliyorum"diyen Kılıçdaroğlu, "Esnafın, pandemi döneminde aldığı kredilerin faizlerini sıfırlama sözü verdik. Faizleri sileceğiz. Sadece onların değil, çiftçilerinde aldığı kredilerin faizlerin sileceğiz. Sadece zincir mağazalar değil alışveriş merkezleri içinde haftada bir gün tatil izni getireceğiz. Bir gün kapalı kalırlar, o gün insanlar tatil yaparlar. Esnaftan alışveriş yaparlar. Esnafın özel olarak korunması lazım" dedi.

"Beni temelde üzen nokta iktidardaki siyasi partinin devletleşmiş olmasıdır. Oysa parti ayrı, devlet ayrıdır. Parti ile devleti karıştıran bir toplum haline geldik." diye açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sürecindeyiz, bu kolonları inşallah yeniden sağlamlaştıracağız." dedi.

Parlamentoda çoğunluğu alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda çoğunluğu alacağız. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ak partililerde güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyecekler. Siyaset yapma hakkı ellerinden alındı. Onlar belki bunu çok net ifade etmiyorlar ama var olan sistemin kendilerinin siyaset yapma hakkını ellerinden alındıklarını kendileri de söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de kaç sandık var, bu sandıklar nerede, en son YSK'dan veriler geldi. Biz daha önceki veriler üzerinden ilk çalışmamızı yaptık. Hangi sandıkta görevlimiz olacak, Ankara'da gönüllü bir ekibimiz, Türkiye'deki her bir sandık görevlisini aradı ‘siz hangi sandıkta görevlisiniz?' diye. Doğru yanıt verdiyse ‘tamam bu işini biliyor'… Onlar ayrıca bizim eğitim merkezinde eğitime alındılar."

"Bu konuda bizim binlerce arkadaşımız eğitildi." diyen Kılıçdaroğlu, "Sadece CHP için söylüyorum. Diğer partilerin de buna benzer çalışmaları var. Islak tutanağın fotoğrafını çekip bize gönderdikten sonra o çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecekler." dedi.

"Bu ülkede soğan bile alınamayacak noktaya gelindiyse, meyveler-sebzeler taneyle satılmaya başlandıysa. Geniş ve zengin toprakları olan bir ülke nasıl olur da bu pozisyona gelir?" diyen Kılıçdaroğlu, "Buğday dışarıdan, arpa dışarıdan, yulaf dışarıdan, mercimek dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan… Allah aşkına söyler misiniz bana niye böyle oldu? Kim yaptı bunu? Herhalde ben yapmadım. Ülkeyi bu hale getiren kim? Siyasi iktidar. Aldığı kararlar çiftçiyi toprağa küstürdü. Çiftçi ekemiyor çünkü ekse zarar edecek. Siyasal iktidar kendi çiftçisiyle rekabet ediyor. ‘Sen ekmezsen ben dışarıdan getiririm' diyor ve dışarıya daha pahalı ödeme yapıyor. İçeride çiftçiyi cezalandırıyor. Fiyatlar doğal olarak yükseliyor. Vatandaşın alım gücü yok. Şimdi bu insanlar soğana muhtaç hale geldiler ve ben bir video ile bunu eleştirdim." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı olmasına ilişkin, “İyi ki olmuş diyor musunuz?” sorusu soruldu. Kılıçdaroğlu ise, "Son derece memnunum. Kampanyada faydasını görüyorum. Mansur Bey de Ekrem Bey de seviliyorlar zaten. Onlar da çıkıyorlar, onlar da konuşuyorlar. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı olduğunu vurguluyorlar. Memnunuz." cevabını verdi.

"Seçim ikinci tura kalmaz. Birinci turda sonuçlanır. Birinci turda bu iş bitecek." diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek, oy kullanacak.Bütün mesele gençlerin sandığa gitmesi ve oy kullanması." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ