Adıyaman'da düzenlenen iftar buluşmasına katılan Kemal Kılıçdaroğlu’na; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş da eşlik etti. Konuşma yapan Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun rahatsızlığı nedeniye iftar buluşmasına katılamadığını açıkladı. İftar yemeğinden önce Kuran-ı Kerim okundu.

Kılıçdaroğlu, iftarın ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Milletin Sorunlarını Çözmeye Kararlıyız

Kılıçdaroğlu, “Az önce, ev sahibi Temel bey, Saadet Partisi’nin sayın genel başkanı, son derece açık ve net bir konuşma yaptı. Konuşmada birlikten bahsetti. Siyasetin bir yarış alanı ama iyilikte yarış alanı olduğunu söyledi. Karşılıklı suçlamaların bir işe yaramadığını, aslolanın bu memleketin sorunlarını çözmek olduğunu dile getirdi. Ben hepinizin huzurunda, ev sahibi, bizi buraya davet eden ve ağırlayan Sayın Karamollaoğlu’na yürekten teşekkür ederim. Millet İttifakı olarak tek bir şeye kilitlendik: Bu milletin sorunlarını çözmeye kararlıyız. Beraber çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz.” Kamplaşma olmadan birbirimizi kucaklayarak, kul hakkı yemeyerek bu memlekete hizmet edeceğiz”dedi.

14 Mayıs'ta ‘Sandığa Gidemiyorum’ Demeyeceksiniz

Kılıçdaroğlu, "Bu ayın hepimiz için, Türkiye için, bütün İslam dünyası için hayırlı olmasını dileriz. Acıların olmadığı, herkesin güler yüzle yaşadığı, sokaklarında, caddelerinde helalleştiği kucaklaştığı güzel bir Türkiye'yi özlüyoruz ve inşa edeceğiz. Bugün, bunu yapacak olan ittifakın adı, Millet İttifakı'dır. Bunu unutmayın. Bu çerçevede hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Ayın 14’ünde, Mayıs’ın 14’ünde ‘sandığa gidemiyorum’ demeyeceksiniz. Komşunuzu ikna edeceksiniz, beraber gideceksiniz. Türkiye hepimizin Türkiye'si ve bu Türkiye bu kadar yoksulluğu çekmeye tahammül edemiyor. Her evde bereket, her evde gelir, her evde güvence her evde huzur olacak.” dedi.

‘Gelin helalleşelim’ diyorlar. Biz sizden helalliği şöyle isteyeceğiz!

Sizler hayatlarınızı kaybettiniz, yakınlarınız hayatlarını kaybetti. Şimdi size, ‘Gelin helalleşelim’ diyorlar. Biz sizden helalliği şöyle isteyeceğiz: Evinizi yapacağız, dükkanınızı yapacağız, ahırınızı yapacağız. Sizden bir kuruş dahi almayacağız. Ondan sonra geleceğiz, anahtarlarınızı teslim ederken diyeceğiz ki, ‘yakınınız kaybettiniz, öleni geri getirmek mümkün değil, ama size evinizi, dükkanınızı, ahırınızı yaptık, anahtarınızı teslim ediyoruz, gelin şimdi helalleşelim.’ Bizim helalleşmemiz böyle olacak.

Bu Millet Zenginleşecek, Bu Ülke Zenginleşecek

Kılıçdaroğlu, “Söyledim yine söylüyorum Hazineden çalınan 418 milyar doları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Kimse endişe etmesin. Son kuruşuna kadar alıp getireceğiz. Fizan'a götürseler de o paraların bir kısmını değil, tamamını getireceğiz. Bu millet zenginleşecek, bu ülke zenginleşecek. Dolayısıyla çalanın yanına bırakmayacağız. Hepimiz Millet İttifakı liderlerinin ortak özelliği o. Çalanın yanına bırakmayacağız" dedi.

