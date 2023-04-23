Kemal Kılıçdaroğlu TiKTok'ta yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor. Cumhur ittifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde bir kısmını da bir,iki hafta önce sizlerle paylaşmıştım. Gençler siz siz olun, derslerinize iyi çalışın ve kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi büte bırakmadan ilk turda bitirelim.”

YENİGÜN HABER MERKEZİ