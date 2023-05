Türk ekonomist ve siyasetçi Kemal Derviş, 74 yaşında yaşamını yitirdi. İstanbul doğumlu olan Derviş, özellikle 2001 Türkiye ekonomik krizinin ardından geliştirdiği ekonomik programlarla tanındı.

Derviş, 1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

2001 yılında yaşanan mali krizlerin ardından Türkiye'ye davet edilen Derviş, Bülent Ecevit Hükümeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Bu dönemde uygulanan ekonomik reformlar, Türkiye ekonomisinde önemli iyileşmelerin sağlanmasında etkili oldu.

Kemal Derviş, 2002 yılında Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı, ancak daha sonra CHP'den milletvekili adayı oldu ve 2002 seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. 2005'te Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı ve 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti.

Derviş, birçok önemli esere imza attı. "For a Better Globalism (Daha İyi Bir Küreselleşme)" adlı kitabı ve "Reflection on Progress: Essays on the Global Political Economy (İlerleme Üzerine Düşünme: Küresel Politik Ekonomi Üzerine Denemeler)" başlıklı makale derlemesi ile biliniyordu. Ayrıca "Inequality in America (Amerika'da Eşitsizlik)" ve "Asia and Policymaking for the Global Economy (Küresel Ekonomi için Asya ve Siyasa Yapımı)" gibi kitap ve yayınların eşyazarı ve eşeditörlüğünü üstlendi.

Kemal Derviş'in kaybı, Türk ekonomi ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı. Derviş'in ardından bıraktığı miras, uzun süre hatırlanacak ve değerlendirilecektir.

Yenigün haber Merkezi