Ünlü aranjör müziğin arka bahçesinin çok pahalı olduğunu ifade ederken 1 yıl içinde çeşitli sesler ve aranje aletlerine 100.000 dolar harcadığını vurguladı. 4 dakikada dinlediğiniz eserlerin arkasında emek, yaratıcılık ve büyük maddi yatırımların olduğunu sözlerine ekleyen Kemal Ceyhan “Gündemi takip etmesi ve başarısını zirvede tutması için bir aranjör gündemi yeni çıkan sesler ve müzik aletlerini takip edip onları almalı, bu müzikte dipsiz bir kuyu, böylelikle müzik yapmak artık büyük lüks oldu. İyi müzik dinliyorsanız arkasında büyük emek ve yatırım var, bilin istedim” dedi.

Ünlü aranjör Kemal Ceyhan, müzikten kazandığını sadece müziğe yatırarak ayakta kaldığını da sözlerine eklerken yetenekle değil, bir süre sonra bankadaki hesabı kadar olan şarkıcılar göreceğiz iddiasında bulundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi