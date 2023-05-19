Kelime Oyunu Sunucusu Ali İhsan Varol kimdir, kaç yaşında, hangi TV'lerde çalıştı? Haftanın her günü ekranlara gelen ve milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 'Kelime Oyunu' adlı bilgi yarışma programının sunucusu Ali İhsan Varol yarışmanın oynandığı saat diliminde en çok aratılan isimler arasında yer alıyor. Peki Ali İhsan Varol kimdir? Hangi TV programlarında yer almıştır. Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledikç İşte detaylar...

Ekranların sevilen ismi Ali İhsan Varol, 28 Haziran 1976 yılında İstanbul'da gözlerini açtı. İstanbul'da ikamet eden Ali İhsan Varol, öğrencilik hayatında pek başarılı değildir. Lise mezuniyeti ardından Ankara'da eğitimini sürdüren Varol, sırasıyla Astronomi ve Uzay Bilimi sonrasında Tarih ve Kamu yönetimi bölümlerini okudu, fakat bu bölümlerden mezun olamadı.

Başarısız geçen öğrenci hayatı ardından Bodrum'da iş hayatına atılan Varol, burada 1.5 sene araba kiralama işleriyle uğraştı. Daha sonrasında Varol, prodüksiyon asistanı olarak televizyon sektörüne giriş yaparken dört sene sonra metin yazarlığı olarak devam etti.

Türkiye'de en büyük patlamasını ise hem sunuculuğunu ve yapımcılığını yaptığı 'Kelime Oyunu' isimli yarışma ile kazandı. Ama ekrana ilk geldiği proje 'Kelime Oyunu' değildir, 1997 yılında 'Çarli' adlı dizide rol alırken sonrasında Çarli'nin bakıcılığı yapmıştır. 2013 senesinde 'Kardeş Payı' dizisiyle kariyerini sürdüren Varol, 2 sezondan itibaren dizinin senaryo ekibine katıldı.

ALİ İHSAN VAROL EVLİ Mİ?

Kelime Oyunu sunucusu Ali İhsan Varol yıllardır hayatını beraber sürdürdüğü Ayşe Varol ile 2018 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmıştır.

Ali İhsan Varol ile eşi Ayşe Varol 2018 yılında ayrılmıştır. Ali İhsan Varol ve Ayşe Varol'un 2014 doğumlu 1 erkek çocukları vardır. 2014 doğumlu bir çocukları (oğlan) olan Varol çiftinin çocuğu mahkeme kararıyla annesi Ayşe Varol'a verilmiştir.

ALİ İHSAN VAROL KARDEŞ PAYINDA ROL ALDI

2014 Star TV'de ekranlara gelen ve milyonların sevgilisi haline gelen Kardeş Payı dizisinde birçok ünlü isim yer aldı. Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği, Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı Kardeş Payı'nın en büyük sürprizi Ali İhsan Varol oldu.

OYNADIĞI TV PROGRAMLARI VE DİZİLERİ

2017 - Babam (Sinema Filmi)

2016 - Kaçma Birader (Polis)(Sinema Filmi)

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet (Belediye Sünnetçisi)

2014 - Recep İvedik 4 (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Kardeş Payı (Yiğit) (TV Dizisi)

2014 - Aşk Oyunu (Sinema Filmi)

1999 - 5 Maymun Çetesi (Kahveci)(TV Dizisi)