Kekik çayı faydaları nedir? Kekik çayı nasıl yapılır? Kekik çayı, birçok kültürde bir ev ilacı olarak kullanılan, lezzetli bir çaydır. Kekik, ayrıca birçok yemekte kullanılan yaygın bir baharat olarak da bilinir. Mutfakların en sevilen baharatlarından kekik, sağlık için de çok faydalı. Kekik çayının sağlık problemlerine karşı destekleyici özelliği vardır? Peki kekik çayının faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır? Detayları haberimizde...

Kekik çayı, birçok kültürde bir ev ilacı olarak kullanılan, lezzetli bir çaydır. Kekik, ayrıca birçok yemekte kullanılan yaygın bir baharat olarak da bilinir.

Kekik çayı faydaları nedir?

Sindirim Sağlığı: Kekik çayı, sindirim sağlığına faydalı olabilir. Çünkü karın ağrısını ve şişkinliği hafifletebilir ve gaz oluşumunu azaltabilir. Antioksidanlar: Kekik, güçlü antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücrelerin oksidatif stres yoluyla zarar görmesini önleyebilirler. Antimikrobiyal Özellikler: Kekik çayı, bakteri ve mantarlar üzerinde antimikrobiyal etkileri olduğu bilinen timol ve karvakrol gibi bileşenler içerir. Solunum Sağlığı: Kekik çayı, öksürük ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Kekik çayının zararı var mıdır?

Her ne kadar kekik çayı genellikle güvenli kabul edilse de, bazı olası yan etkileri vardır.

Alerjik Reaksiyonlar: Bazı insanlar kekikte bulunan bileşenlere karşı alerjik reaksiyon gösterebilirler. Hamilelik ve Emzirme: Kekik çayı, hamile kadınlar için güvenli olmayabilir çünkü rahim kasılmalarını uyarabilir ve düşüğe neden olabilir. Kan İnceltme Etkisi: Kekik çayı, kanın incelmesine neden olabilir, bu da kanama riskini artırabilir. Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerin dikkatli olması gerekir.

Her zaman olduğu gibi, herhangi bir bitkisel tedaviyi düzenli olarak kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Her kişi farklı olduğu için, kekik çayının etkileri kişiden kişiye değişebilir.

Kekik çayı nasıl yapılır?

Kekik çayı yapmak oldukça basittir. İşte basit bir tarif:

Malzemeler:

1 çorba kaşığı kuru kekik ya da 2 çorba kaşığı taze kekik

2 su bardağı su

Yapılışı:

Su kaynatın. Kaynayan suya kekiği ekleyin. 10-15 dakika boyunca demlenmesi için bekleyin. Süzün ve sıcak servis yapın.

Not: İsteğe bağlı olarak bal veya limon suyu ekleyebilirsiniz. Ancak hamileyseniz veya özel bir sağlık durumunuz varsa, bir sağlık uzmanına danışmadan önce kekik çayı tüketmeyi düşünmeyin. Kekik çayı genellikle güvenli kabul edilse de, belirli koşullar altında yan etkileri olabilir.

Uzmanlar tavsiye ediyor

Ballıbabagiller ailesine ait olan kekiğin yapılan araştırmalara göre 400’den fazla çeşidi bulunuyor. Kekik çayının, taze kekik dallarının veya kekik çiçeklerinin demlenmesi ile hazırlanan bir bitki çayı olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bir tutam kekik ve bir miktar sıcak su kekik çayı için yeterli. Kekik çayı yapılırken öncelikle yarım litre su bir çaydanlığa alınır ve kaynatılır. Ardından yaklaşık 1 tatlı kaşığı kuru veya taze kekik bardağa alınır ve üzerine kaynayan su eklenir. Üzeri kapalı bir biçimde 10-15 dakika demlenmeye bırakılır. Demlendikten sonra süzülerek tüketilir. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı bal ve limon ilave edilebilir” dedi.

Kekik çayı bağışıklığı güçlendiriyor

Laboratuvar ortamında yapılan bazı çalışmalara göre kekiğin kan basıncını düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda da antioksidan bakımından oldukça zengin bir bitki olduğunu söyleyen Tuba Örnek, “Yapılan bilimsel araştırmalara göre kekiğin içerisinde antibakteriyel özelliklere sahip önemli bileşenler bulunuyor. Kekik çayı, sindirim sistemini rahatlatmaya ve hazımsızlığı gidermeye yardımcı olurken; bağışıklık sistemini güçlendirmeye, solunum yollarını rahatlatmaya, kilo kontrolüne ve stresi azaltmaya destek oluyor. Kekik çayı içeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde akne, mantar gibi cilt sorunlarına bağlı semptomların hafiflemesine de yardımcı oluyor” diye konuştu.

Hipertansiyon ve diyabeti olanlar kekik çayı tüketmemeli

Kekik çayının güzel kokusu ve güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle eski zamanlardan bu yana pek çok insan tarafından tüketildiğini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bazı kişiler için kekik çayı tüketimi zararlı olabilir. Bu kişilerin başında hipertansiyon, diyabet gibi kronik bir sağlık sorunu bulunan insanlar gelir. Bu kişiler kekik çayı tüketmesi kan basıncının veya kan şekerinin kontrolsüz bir biçimde düşmesine neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre kekiğin kan dolaşımını hızlandırıcı özelliği bulunuyor. Özellikle kan sulandırıcı özelliği bulunan ilaç kullananların veya yakın zamanda cerrahi bir operasyon geçirecek olanların doktorlarına danışmadan kekik çayı tüketmesi önerilmez. Aynı zamanda bazı araştırmalar kekiğin vücutta östrojen gibi davranabileceğini gösteriyor. Bu nedenle hormon ilacı kullananlar da kekik tüketiminden uzak durmalı” dedi.

Hamilelik döneminde olan kadınlar kekik çayı tüketmeden önce doktora danışmalı

Hamilelik döneminde anne adayının rahmindeki fetusun plasenta aracılığıyla annenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden faydalandığını söyleyen Tuba Örnek, “Bu süreçte annenin tükettiği faydalı besinler olduğu gibi zararlı besinler de bebeğe ulaşır. Hamilelikte kekik çayı tüketimi üzerinde yapılan yeterli bilimsel çalışma olmamakla birlikte hamile kadınların kekik ve kekik çayı tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekir. Ayrıca kekik yağı tüketimi üzerine laboratuvar ortamında yapılan bazı araştırmalar, kekiğin hamile kadınlarda düşüğe ve erken doğuma neden olabileceğini gösteriyor” şeklinde konuştu.