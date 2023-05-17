-Kekik tüketimi kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.

-Virüslere karşı kalkan oluşturur.

-Sakinleştirici etki yaratır.

Egzamayı önlemenin 10 yolu Egzamayı önlemenin 10 yolu

-Kekik tüketimi bağışıklığın güçlenmesine destek verir.

-Kekik, göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır.

-Saç dökülmelerini engeller.

- Akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.

- Ateş düşürücü işlevine sahiptir.

-Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
-Mukusları yumuşatarak akmasını sağlar.
-Göğüs ağrılarının hafiflemesine fayda sağlar.

-Beyin hücrelerinin sağlığını korur.

-Hafızaya olan olumlu etkileri sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

-Kemik sağlığını korur.

YENİGÜN HABER MERKEZİ