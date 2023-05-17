-Kekik tüketimi kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.
-Virüslere karşı kalkan oluşturur.
-Sakinleştirici etki yaratır.
-Kekik tüketimi bağışıklığın güçlenmesine destek verir.
-Kekik, göz sağlığı açısından oldukça faydalıdır.
-Saç dökülmelerini engeller.
- Akciğer kanserine yakalanma riskini azaltır.
- Ateş düşürücü işlevine sahiptir.
-Kolon kanserine karşı koruma sağlar.
-Mukusları yumuşatarak akmasını sağlar.
-Göğüs ağrılarının hafiflemesine fayda sağlar.
-Beyin hücrelerinin sağlığını korur.
-Hafızaya olan olumlu etkileri sayesinde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.
-Kemik sağlığını korur.
YENİGÜN HABER MERKEZİ