Sütün fermente edilmesiyle oluşan kefirin birçok faydası vardır. A, B2, B12, C, D ve K vitaminlerini içeren kefir aynı zamanda magnezyum, potasyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.Peki, kefirin faydaları nelerdir? Kefir neye iyi gelir? Kimler kefir içemez? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

Kefirin Faydaları

-Sindirim sistemini düzenler.

-Çocuklarda zeka gelişime katkı sağlar.

-Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur.

-Kansızlığı önler.

-Vücut direncini artırır.

-Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir.

-İltihap önleyici özelliğe sahiptir.

-Rahatlatıcı ve sakinleştirici etki sağlar.

-Tok tutma özelliği nedeniyle kilo vermeye yardımcı olur.

-İçinde bulundurduğu vitaminler sayesinde cildi nemlendirir ve ışıldamasını sağlar.

-Bağırsak sağlığını destekler.

-Kolesterolü düşürür ve tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Kimler Kefir İçmemeli?

Emziren annelerin ve hamile kadınların kefir tüketmeleri uzmanlar tarafından önerilmez.