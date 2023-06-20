Sütün fermente edilmesiyle oluşan kefirin birçok faydası vardır. A, B2, B12, C, D ve K vitaminlerini içeren kefir aynı zamanda magnezyum, potasyum ve kalsiyum bakımından da oldukça zengindir.Peki, kefirin faydaları nelerdir? Kefir neye iyi gelir? Kimler kefir içemez? Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...
Kefirin Faydaları
-Sindirim sistemini düzenler.
-Çocuklarda zeka gelişime katkı sağlar.
-Yüksek kalsiyum oranı sayesinde kemik ve diş sağlığını korur.
-Kansızlığı önler.
-Vücut direncini artırır.
-Kalp hastalıklarının tedavisinde etkilidir.
-İltihap önleyici özelliğe sahiptir.
-Rahatlatıcı ve sakinleştirici etki sağlar.
-Tok tutma özelliği nedeniyle kilo vermeye yardımcı olur.
-İçinde bulundurduğu vitaminler sayesinde cildi nemlendirir ve ışıldamasını sağlar.
-Bağırsak sağlığını destekler.
-Kolesterolü düşürür ve tansiyonun dengelenmesini sağlar.
Kimler Kefir İçmemeli?
Emziren annelerin ve hamile kadınların kefir tüketmeleri uzmanlar tarafından önerilmez.Kaynak: HABER MERKEZİ