Kedilerde görülen pica sendromu, bir davranış bozukluğu olarak açıklanmaktadır. Pica sendromu, kedilerin, yenmemesi gereken eşyaları yemek için bir istek duymasıdır. Bu eşyalar arasında kağıt, peçete, tuvalet kağıdı, gazete, karton kutu gibi kağıt ürünlerinin yer almasının yanı sıra; evdeki bitkiler, saç tokaları, poşet gibi plastik ürünler,elektrik kabloları ve ahşap eşyalarda yer almaktadır. Bu rahatsızlık, genellikle genç yaştaki kediler arasında daha yaygın bir şekilde gözlemlenmektedir. Bu sendromun nedeni hala tam olarak bilinmemektedir. Kedilerin kâğıt ya da karton yememesi gerekir. Bu ürünlerin sindirilmesi oldukça zordur. Yediği bitki veya elektrik kablosuda can dostumuz için hayati tehlike oluşturur. Bu nedenle en kısa sürede bir veteriner hekime gidilerek zararlı maddeleri yemesi engellenmelidir.

Ne Yapmalıyız?

Öncelikle kedinizin farklı bir sağlık sorunun olup olmadığının anlaşılması için veteriner hekime gidilmesi ve kedinizin muayenesinin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Sonrasında, kediniz ile daha fazla vakit geçirmeniz ve daha uzun süre kucağınıza almanız, kedinizin zararlı şeyleri yeme alışkanlığından kurtulmasını sağlayabilir. Yiyebileceği zararlı şeyleri onun erişemeyeceği yerlere saklayarak bu alışkanlığından vazgeçirebilirsiniz. Ayrıca, ödül mamaları ve farklı oyuncakların alınması da kedinizin kağıt ve karton gibi eşyaları yemesini engelleyebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ