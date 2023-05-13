Huysuzlukları ile bilinen kedi dostlarımızın dişlerini fırçalamak düşününce bir hayli tehlikeli geliyor gözünüze değil mi? Kedinizin dişini fırçalamalı mısınız? Kedinizin patili saldırısına uğramadan nasıl ağız bakımlarını yapabilirsiniz? İşte bu soruları sizler için evaplıyoruz!👇

Kedinizin dişini fırçalamanın hayatınızı -en azından parmaklarınızı- riske atacak kadar önemli olmadığını düşünebilirsiniz.İnsanlar, dişlerini fırçalamayınca ne olduğunu biliriz. Dişlerimiz çürür ve hatta dökülür. Bu durum kedilerde de geçerli. Diş ve diş eti hastalıkları, tüylü dostlarımızda -özellikle dört yaşından büyük kedilerde- oldukça yaygın. Kedinizin dişini fırçalamanın hayatınızı -en azından parmaklarınızı- riske atacak kadar önemli olmadığını düşünebilirsiniz.İnsanlar, dişlerini fırçalamayınca ne olduğunu biliriz. Dişlerimiz çürür ve hatta dökülür. Bu durum kedilerde de geçerli. Diş ve diş eti hastalıkları, tüylü dostlarımızda -özellikle dört yaşından büyük kedilerde- oldukça yaygın. Diş kaybı ve diş eti sorunları, kedilerin beslenmesini etkileyerek daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden veterinerler, mümkün olduğunca kedilerin dişlerinin günde iki kez fırçalanmasını önermekte. Eğer kedinizin dişini fırçalamak istiyorsanız işte size birkaç ipucu...

Bir kedinin dişi nasıl fırçalanmalı?

Kedilere özel diş fırçalarından ve kedilere özel diş macunlarından almalısınız. Diş macunlarının tavuk ve balık aromalılarından almak daha akıllıca olabilir. Asla normal diş macunlarından kullanmayın; insanların kullanımına yönelik diş macunları kedilere zarar verebilir. Öncelikle, kedinizin dudaklarına dokunarak onu duruma hazırlamalısınız. Başlangıçta bir veya iki dişi fırçalayın. İşiniz bittiğinde, sizinle işbirliği yaptığı için kedinize ödül verin. Bunu yaparsanız, emin olun kediniz bir dahaki sefer daha akıllı olacaktır.

Kedimin dişlerini ne sıklıkla fırçalamalıym?

Kedilerin de bizler gibi plak ve tartar oluşumlarını engellemek için günlük ağız bakımına ihtiyaçları vardır. Kedinize dişlerini fırçalamaya alıştrmak için eğitmelisiniz. Günlük fırçalama kedinizin alışması için en iyi seçenektir ancak günlük fırçalama yapamıyorsanız haftada en az üç kez kedinizin dişlerini fırçalamalısınız.

Fırçalama işlemi ne kadar sürmeli?

Her iki tarafı da otuzar saniye fırçalamaya çalışın.

Kedimin dişlerini fırçalamadan nasıl temiz tutabilirim?

Kedinizin dişini fırçalayamayacağınızı düşünüyorsanız, fırçalama kadar iyi olmasa da peripdontol hastalığı önlemeye yardımcı olabilecek alternatifler var. Kedi davranışçısı, Jackson Galaxy'nin konu hakkındaki tavsiyeleri ise şöyle:

Diş kontrolü ve temizliği için kedinizi yılda bir veya iki kez veterinere götürün. Kediler içinözel üretilen diş jellerinden veya spreylerinden deneyebilirsiniz. Bu jeller, diş çürümesine sebep olan mikropları öldüren enzimler içerir. Jeli yine de kedinizin dişlerine sürmeniz gerekecek ancak fırçalamanıza gerek yok. Bu enzimleri sıvı halde de satın alabilirsiniz; solüsyonu bir damlalıkla kedinizin ağzına dökün veya su kabına ekleyin. Çiğneme oyuncaklarından bazıları, kediniz onları çiğnerken plağı sıyırmak üzere hareket eden ağ benzeri bir desene sahiptir. Yani herhangi bir sert çiğneme oyuncağı da diş hijyenine yardımcı olabilir. Fırçalama zor gelse de, kedinizin diş hijyenini göz ardı etmeyin. Bu konuda veterinerinize de danışın.

Bu konuda bilmem gereken başka bir şey var mı?

Bir kedinin ağzında çokça bakteri bulunur. Kedinizin dişlerini fırçalarken mümkünse eldiven takın. Eldivenle iyi fırçalayamadığınızı düşünüyorsanız fırçalama işleminden sonra elinizi iyice yıkadığınızdan emin olun. Ayrıca diş fırçasını kaldırmadan önce iyice durulayın. Kedinizin diş fırçasını her üç ayda bir değiştirin ve birden fazla kediniz varsa her biri için farklı bir diş fırçası kullanın.

KAYNAK: https://www.discovermagazine.com/heal...