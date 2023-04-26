-Folik Asit Eksikliği

Ev kedileri genel olarak kedi maması ile beslenirken sokak kedileri ise yine kedi maması ile beslenebildiği gibi artık yiyeceklerle de besleniyor. Etçil olan kedilerde beslenme şekillerinden kaynaklı olarak bazı değerleri düşüyor. Kansızlık, halsizlik gibi sağlık sorunları ortaya çıktığında ot yiyebilirler. Otlardan vücutlarında eksik olan bazı vitaminleri almış olurlar. Eğer kedide solgunluk, halsizlik varsa kan değerlerinde düşüklük ortaya çıkmış olabilir.

-Mide Bulantısı

Kediler kendilerini yalayarak temizlenir ve sık sık da kendilerini yalarlar. Bu yalama esnasında çoğu zaman tüylerini yutarlar. Bu da midelerini rahatsız eder. Bunun için de ot yerler. Yedikleri ot sayesinde kusarlar. Böylece midelerindeki tüy yumakları dışarı çıkmış olur.

-Karın Ağrısı

Fazla yemek de kedilerin karnının ağrımasına sebep olur. Karnında ağrı, kramp olan kediler ot yer. Yine kusma ve ishalle bu ağrının geçmesi sağlanmış olur. Tabi olağan dışı kusan ve ishal olan kedilerin veteriner kontrolüne ihtiyacı vardır.

-Dengeli Beslenme

Etobur olan kediler dengeli beslenmek için zaman zaman ot yer. Lifli kaynağı olan otlar kedilerin dengeli beslenmesine katkı sağlar.

Kediler genel olarak ot olarak çim yer. Kediler evde ot yerse tuvalet ihtiyaçlarına dikkat etmek gerekir. Çünkü ot yedikten sonra tuvalet ihtiyaçları olacaktır.

Bazı kedilerde ise zevk amaçlı ot yemeğe alışmış olabilir. Hiçbir sağlık sorunları olmasa dahi ot yemek onlara zevk verebilir. Bu yüzden de ot yerler.

Sokaklarda yaşayan kediler ot yerken ev kedileri de evdeki bitkileri yemeye kalkışabilir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken husus bazı bitki ve çiçekleri kesinlikle yememesi gerekir. Bunun için kedi sahiplerinin kedilerini bu bitkilerden uzak tutması gerekir. Bu bitkiler şunlardır: Zakkum, açelya, sardunya, sarmaşık, nergis vb. Zehirli olan süs bitkileri kedinin yaşamını tehdit edebilir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ