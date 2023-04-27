-Kediler gergin olduklarında kuyruklarını ritmik olarak sallarlar. Bu durumda kendi halinde bırakarak sakinleşmesine izin vermek en doğru seçenek olur. 

-Kedinizin kuyruğu yukarıdaysa ve hafif hafif sallıyorsa bu güven ve memnuniyet işaretidir.

-Kedinizin kuyruğu düz bir şekilde yere paralel olarak duruyorsa bu tetikte olduğu ve bir durum tarafından uyarıldığı anlamına gelir.

-Kedinizin kuyruğu kabarmış halde ise bu birşeyden korkmuş olduğunun işaretidir.

-Kedinizin kuyruğu yavaşça sağa sola sallanıyorsa bu durum av peşinde olduğu bir oyuncak ile oynadığı anlamına gelmektedir.

-Kediniz kuyruğunu size doluyorsa, sizinle dost olmak istediğinin ve ilginizi çekmeye çalıştığının bir göstergesidir.

-Kediniz eğer kuyruğu yerdeyken sallıyorsa, bu da sevildiklerini anladıkları anlamına gelir.

-Sizi gördüğü zaman  kuyruk titretme hareketi yaparlar. Bu hareket ise heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtir.

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