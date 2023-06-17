Dünyada her 10 kediden yalnızca 4’ü düzenli sağlık kontrollerinden geçiriliyor. Kedi sahipleri, kedilerini yalnızca hastalandığında veya yaralandığında veteriner kliniğine götürdüklerini belirtirken, Türkiye’deki kedi sahiplerinde de maalesef benzer bir durum söz konusu. Royal Canin tarafından gerçekleştirilen araştırmalara göre, günümüzde her 3 kedi sahibinden 1’i kedileri hastalık semptomu göstermesine rağmen kedilerini hemen sağlık kontrollerinden geçirmediğini belirtiyor. Hastalık semptomlarının müdahale edilmediği takdirde kendi kendine geçeceğine inanılması ve veteriner klinik ziyaret sürecinin kediler ve sahipleri için stresli bulunması, düzenli sağlık kontrollerinin ertelenmesinin ardındaki temel etkenler.

Sektörel dernekler ile işbirliği içerisinde ulusal bir farkındalık kampanyası

Royal Canin Türkiye tarafından düzenlenen “Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” sosyal farkındalık kampanyası, bu yıl 16 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında hayata geçiriliyor. İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Kedi Hekimliği Derneği (KHEDİ), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği’nin (TuVECCA) program ortakları arasında yer aldığı kampanya, hayvan sahiplerini kedileri için düzenli sağlık kontrolleri planlamaya teşvik ederken koruyucu hekimlik uygulamalarının önemi konusunda farkındalık yaratmayı ve kedilere yönelik sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Kampanya hakkında konuşan Royal Canin Türkiye Ülke Müdürü Aslı Çelikkol, “Hayvanlar için Daha İyi Bir Dünya vizyonumuz kapsamında sekiz yıldır yürüttüğümüz kampanyamız ile her yıl binlerce hayvan sahibi ve kedilerinin yaşamına dokunuyoruz. Hayvan sağlığı, mutluluğu ve refahında kilit rol oynayan veteriner hekimlerimiz, hayvanlar ve sahipleri için yarattığımız değer dünyasının merkezinde bulunuyor. Bu projemizde de bilgi ve deneyimleri ile bize önemli meslek örgütleri ve dernekler eşlik ediyor. Hayvan sahiplerini bilgi ile desteklemek bizim önceliğimiz. Hayata geçirdiğimiz bu sosyal farkındalık kampanyası ile birlikte, kedilerin yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner kliniği ziyaretlerine başlamasını teşvik ediyoruz,” dedi.

Hastalıklarını ustalıkla gizleyebilen kediler için, sağlık kontrolleri şart!

Kedilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçirilmemesinin ardında halk arasındaki yaygın yanlış inanışların da olduğunun altını çizen Royal Canin Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Kedilerin, dokuz canlı oldukları yalnızca bir efsaneden ibaret. Doğaları gereği özgür karakterli ve görece dirençli olmaları sebebiyle kedi sahipleri, kedilerinde hastalık semptomları baş gösterdiğinde ‘bunu da kendi başlarına atlatabilir’ gibi yanlış bir düşünceye kapılabiliyor. Hastalık belirtilerini ustalıkla maskeleyebilen kedilerde ilk semptomu gördüğümüzde hemen harekete geçebilmeli ve veteriner hekimler aracılığıyla teşhis ve tedavi sürecini başlatabilmeliyiz. Aksi takdirde, hastalıkları gözle görülebilir bir noktaya ulaştığında, çoğunlukla hastalıkları ilerlemiş ve hatta geri dönülemeyecek noktaya ulaşmış olabiliyor. Bu nedenle, insanlarda olduğu gibi, kedilerde de erken teşhis hayat kurtarır diyoruz,” dedi.

Her 10 kedi sahibinden 8’i, klinik ziyaret sürecini stresli buluyor

Araştırma sonuçlarına göre; kedi sahiplerinin veteriner klinik ziyaret sürecinde en çok zorlandıkları konu, muayene öncesi ve sırasında kedilerinin ve dolayısıyla kendilerinin yaşadıkları stres. Her 10 kedi sahibinden 7’si ise, daha kolay olması halinde kedilerini daha sık düzenli sağlık kontrollerinden geçireceklerini belirtiyor.

“Oysa kedi sahiplerinin atabileceği ufak adımlar ve alabilecekleri ek önlemler ile bu süreci doğru bir şekilde yönetebilmek mümkün,” diyen Royal Canin Türkiye Marka ve Dijital Pazarlama Direktörü Koray Ramis, sözlerine şöyle devam etti: “www.royalcanin.com websitemiz ve YouTube hesabımızda, ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi ve bakım önerisini bir dijital kütüphane halinde bir araya getirerek hayvan sahiplerinin dikkatine sunuyoruz. Kampanyamıza ilişkin farkındalığın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi adına, bu yıl, bilimsel veriler ile güçlendirilmiş, ilgi ve merak uyandıracak bir iletişim stratejisi ile ilerliyoruz. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında konumlanan, trafik yoğun metro istasyonlarında kampanyamızı hayvan sahipleri ile buluşturuyor ve sorumlu kedi sahipliğini teşvik ediyoruz. Kedi sahiplerinde davranış değişikliğine yol açmak ve düzenli sağlık kontrollerinin öneminin anlaşılabilmesi, hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratma vizyonumuzda kritik bir öneme sahip,” dedi.

“Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün” kampanyası kapsamında #kedimklinikte etiketi ile sosyal medyada yapılacak her sağlık kontrolü paylaşımı karşılığında Royal Canin, 1 kg mama bağışını Göktürk Hayvanseverler Derneği bakımı altında bulunan sahipsiz hayvanlara ulaştırma taahhüdünde bulunuyor.