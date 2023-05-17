Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) tarafından düzenlenen 100 bin TL ödül havuzuna sahip "TEKNOMER Rob-Okul Çizgi İzleyen Robot Yarışması" ilçedeki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kamu-özel ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler büyük ödül için yarışmada ter döktü.

Temel seviyede ilkokul ve ortaokullardan 119, ileri seviyede ise lise ve üniversitelerden 69 olmak üzere toplam 188 takımın katıldığı yarışta, 130 danışman öğretmen ve 567 öğrenci yer aldı.

İleri seviyede mücadele eden okullardan Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından AHİRON-BOT-2 takımı birinci, aynı okuldan AHİRON-BOT-1 takımı ikinci, Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından ROBORİON üçüncü oldu.

Temel seviyede mücadele eden Mamak Turhan Polat Ortaokulu takımlarından KAFKAS birinci, Özel Kariyer İlkokulu takımlarından MUCİT KAFA ikinci, Özel Kariyer Ortaokulu takımlarından SÜLEYMAN üçüncü oldu.

Temel düzeyde ilk üçe giren takımlardan birinciye bir tam altın, ikinciye bir yarım altın, üçüncüye bir çeyrek altın ile bu takımların eğitim gördükleri okula bir tablet hediye edildi. İleri düzeyde ilk üçe giren takımlardan birinciye 4 tam altın, ikinciye 4 yarım altın, üçüncüye 4 çeyrek altın ile eğitim gördükleri okula bir tablet hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İkbalimiz ve istikbalimiz sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Aylar önce başlayan robot yarışmamızın bugün finaline geldik. Yarışmaya katılan bütün okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bu yarışmamızın sebebi ise hızla değişen dünyadır." ifadelerini kullandı.

Altınok, konuşmasının ardından pistte devam eden yarışları takip ederek öğrencilere başarılar diledi.

Keçiören Belediyesi TEKNOMER, Çizgi İzleyen Robot Yarışması'nı sadece bir yarışma olarak değil bilim ve teknoloji alanında eğitim ve farkındalık oluşmak için düzenledi. Bu yarışmaya giden süreçte başvuru yapan öğrencilere yönelik, online robotik kodlama dersleri ile hafta sonları soru-cevap zoom toplantıları, yüz yüze ve online toplantılar yapıldı.

Eğitimlerin sonunda başarı gösteren okullara 50 adet robot kit hediye edildi. Yarışmaya katılan ancak deneme pisti olmayan okullar için pist hazırlandı. Öte yandan ailelerin de ilgisini çekmek için "Robotik Kodlama Ailelerle buluşuyor" etkinliği düzenlendi. Son virajda ise temel ve ileri seviye olarak uzun dönemli robotik kodlama kursları ile öğrencilerin robotik kodlamaya olan ilgisi artırıldı. Tüm bu çalışmalar Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve öğretmenleriyle ile iş birliği içinde gerçekleştirildi. Organizasyonun eğitim süreci ile birlikte tüm teknik ve teknolojik altyapısı Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından uygulandı.