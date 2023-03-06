1953 yılında Balıkesir Burhaniye’de doğdu. 1970 yılında Radyoda Çocuk Saatine girdi. Radyoda, Arkası Yarın, Mikrofonda Tiyatro da, oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı.

1978 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümünden mezun oldu.

1979 yılında Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmalarına başladı.

1986-1987’de İngiltere’ye Devlet tarafından gönderildi.

National Theatre da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter’s Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.

1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı.

ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Halen, Dialog Anlatım İletişim okulunda eğitmenlik yapmaya devam etmektedir.

OYUNLAŞTIRDIĞI BAZI ESERLER

Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wild

Yeraltından Notlar – Dostoyevski

Beyaz Geceler – Dostoyevski

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BAZI OYUNLAR

Suç ve Ceza, Demir, Moskova Geceleri, Örümcek Kadının Öpücüğü, Ayyar Hamza, Büyük Misafir, Beyaz Geceler, Ayak Takımı Arasında (AST), Eskici Dükkanı, Otopark Cinayetleri, Tartuffe, Kanlı Nigar

OYNADIĞI BAZI OYUNLAR

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, İntihar, İlkbaharda İntihar Yasak, Karakolda, Ekinler Yeşerince, Otelci Kadın, İdeal Koca (Tiyatro istanbul), Sarıpınar 1914, Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya (Atatürk), Bakkhalar, Çicu, Candan Can Kopartmak (En iyi Erkek Oyuncu Ödülü), Gazap Üzümleri, Romantika