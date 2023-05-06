Özel hastanede muayene olamayan tüm sosyal güvencesi olanların, emeklilerin dikkatine.!

sosyal güvencesi olanlar, emekliler... çok önemli... dikkat...!

Herhangi bir özel hastaneye gittiğinizde muhtemelen sizden fazla para alacaklar. oysa SGK ile ( SSK, BAĞKUR, emekli sandığı gibi) anlaşması olan özel hastanelerin alması gereken para belli ve çok az bir miktar. Ancak bu konuda dikkatli olmanız gerektiği özellikle belirtiliyor. Söz konusu ücret iadesi sadece SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçerli.

Aynı zamanda teşhis aşamasında istenen tahlil, film gibi işlemler için ise 1 kuruş bile talep edememesi gerektiğini belirtiliyor.

Bir önemli uyarı daha yapılıyor; bütün bunlara rağmen eğer sizden gerek muayene gerekse tahlil veya filmler için para istenirse ödemenizi kredi kartı ile yapın, ayrıntılı fatura istediğinizi belirtin ve mutlaka faturanızı alın.

Muayene veya tedaviniz olun. işiniz bitince elinizdeki belgelerle her hastane içinde bulunan hasta hakları veya müşteri ilişkileri bölümüne giderek sizden fazla tahsil edilmiş olan parayı talep edebileceğiniz belirtiliyor.

Eğer bu konuda bilgi sahibiyseniz paranız derhâl iade ediliyor .Paranızın iade edilmemesi halinde o hastaneyi şikayet etme hakkınız olduğu bir dilekçe ile SGY2 durumu bildirmeniz gerektiği kaydediliyor.

Eğer hastane SGK ile anlaşmalı ise şikayet durumunda her işlem başına 5 bin tl ceza ödemek zorunda kalıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ