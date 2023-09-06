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Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları'nda ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kırsal Arıtaşı Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ulaşımın zor olduğu vadi içinde başlayan yangına ilk olarak havadan 4 uçak ve 2 helikopter ile karadan ise 2 su tankeri, 5 arazöz ve 60 kişilik bir ekiple müdahale edildi.

Yapılan yoğun müdahaleyle alevler söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.