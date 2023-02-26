Maltepe Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Cumhuriyet’in 100.Yılında Yüz Resim Çalıştayı” na Kazakistan’dan katılan sanatçılar eserlerini tamamladı. Cumhuriyet’in ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atılacağı bir döneme girilirken sanatçılar deprem felaketiyle yaşanan zorlu sürecin birlik, beraberlik ve dayanışmayla üstesinden gelineceğini ifade ettiler. Sanatçıların eserleri Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde depremzede çocuklarla buluşturulacak.

‘MUTLU VE GÜVENLİ TÜRKİYE TABLOSUNA İHTİYACIMIZ VAR’

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen deprem yüzünden çok üzgün olduğunu ifade eden Diana Aikimbayeva, “Mutlu ve güvenli Türkiye isimli tablomda mutlu ve güvenli bir Türkiye’yi göstermek istedim. Deprem felaketinin acısını yaşarken bu tabloya çok ihtiyacımız var. Hayatını kaybedenler için baş sağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum.“ dedi.

MİLLİ MÜCADELEYİ RESMETTİLER

Yessengalı Sadyrbayev, Marat Toteyev, Diana Aikimbayeva, Meruyert Zhumanova, Zhanara Sabdenova ve Nurlan Mendikulov, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini anlatan eserleriyle Cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük, demokrasi, insan hakları, eşitlik, temalı çalışmalarıyla Çalıştay’da yer aldı. Sanatçılar Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç sanatçılar ile bir araya gelerek eserlerini tanıttı. Kılıç, sanatçılara çalıştaya sundukları katkı için teşekkür ederek “Kardeş ülke Kazakistan’dan gelen sanatçıların Türk dünyasını yakından araştırdıklarını gördüm. Sanatçıları Maltepe’de konuk etmekten onur duyduk. Sizlere gönül kapılarımız sonuna kadar açık.” dedi. Kılıç sanatçılara katılım sertifikalarını takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ