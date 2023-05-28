Seçmenler sabah saatlerinde sandık başına gitmeye başladı ve okullardan ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na gelen bir kadın, oy kullanmak için kuzusunu yanına aldı.

Diğer vatandaşların şaşkınlıkla izlediği anlarda, kadın kuzusuyla birlikte okula girdi. Sınıfa giren kadın, kuzuyla birlikte oyunu kullandı. Bu sıradışı durum, diğer vatandaşları gülümsetti ve bazıları bu sevimli görüntüleri kaydetmeyi ihmal etmedi.

Kadın oy kullanmasının ardından sınıftan ayrıldı, ancak merdivenden inen kuzuyu gören bazı vatandaşlar, onu sevmekten geri kalmadı.

Bu ilginç olay, seçim gününde okullarda yaşanan renkli anılardan biri olarak kaydedildi.