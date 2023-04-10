Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. İlk yarı 1-1 berabere sona ererken, ikinci yarıda atılan iki golle Kayserispor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Maçın golleri, 31. dakikada Thiam'ın penaltı golüyle Kayserispor 1-0 öne geçti. Ümraniyespor ise 45+2. dakikada Umut Nayir'in golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda 53. dakikada Mensah'ın golüyle Kayserispor tekrar öne geçti ve skor 2-1 oldu. Maçın son golü ise 90+9. dakikada Mane'nin golüyle geldi ve Kayserispor maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Kayserispor, puanını 38'e çıkarırken, Ümraniyespor ise 28 puanda kaldı.

Kaynak:AA