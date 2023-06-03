hafta heyecanı Süper Lig'de tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda gerçekleşecek maçta, Kayserispor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi, futbolseverler bu karşılaşmayı merakla bekliyor. Maçın canlı yayını, Bein Sports MAX 1 kanalında olacak.

Kayserispor - MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı karşılaşma Bein Sports MAX 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Kayserispor - MKE Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Kayserispor: Bilal | Arif, Kolovetsios, Attamah | Gökhan, Uzodimma, Kemen, Ramazan | Mane, Mensah, Thiam

MKE Ankaragücü: Gökhan | Hasan Ali, Mujakic, Arda, Malcuit | Djokanovic, Diack, Taylan | Zahid, Milson, Sowe

Ankaragücü'nün son üç Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor, bu sefer taraftarının desteği ile galibiyet peşinde olacak. Ancak Ankaragücü, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek, bu maçta da galibiyet hedefleyecek. Kayserispor, iç saha maçlarında daha başarılı bir performans sergilerken, Ankaragücü ise deplasman maçlarında zorlanıyor. Bu karşılaşma, iki takım için de oldukça önemli.

Son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Kayserispor, mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor. Ankaragücü ise son karşılaşmada Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu ve bu maçta da galibiyet hedefliyor. Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en az gol atan takım Ankaragücü (2), bu maçta daha etkili olmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesi her iki takımın da golcü oyuncuları formda. Kayserispor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde payı bulunan Miguel Cardoso ve Ankaragücü'nün son üç maçında birer gol atan Milson, takımlarını galibiyete taşımayı hedefliyor.

Bu zorlu ve çekişmeli karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. Maçı kazanan takım, ligde kalma yolunda büyük bir adım atmış olacak.