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89. dakikada Emrah Başsan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önüne katetti. Bu futbolcu, soldan savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'a pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İlhan Parlak, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-4.

83. dakikada Kayserispor maçta öne geçti. Emrah Başsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazında düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu yine bu futbolcu kullandı. Emrah'ın direkt kaleye gönderdiği top köşeden filelerle buluştu: 2-3.

69. dakikada Emrah Başsan'ın pasında savunmadan seken top kale sahası önünde Karimi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Jensen topu kornere gönderdi.

58. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktası üzerinden yükselen Cardoso kafayı vurdu ancak kaleci Jensen uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Kayserispor, beraberlik golünü attı. Gökhan Sazdağı'nın düşürülmesiyle ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Onur Bulut geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

32. dakikada savunmadan atılan uzun topta Eze, sağdan bindiren Lokilo'ya pasını aktardı. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Ethemi'yi gördü. Makedon futbolcu kale sahası önünde kayarak kaleci Bilal'den önce topa vurdu ve İstanbulspor'u tekrar öne geçirdi: 2-1.

18. dakikada skora eşitlik geldi. Orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso, son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Bu noktada sırtı kaleye dönük şekilde topu kontrol eden Mane, rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazından sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

10. dakikada İstanbulspor öne geçti. Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Eze kafayla Muammer Sarıkaya'ya indirdi. Bu futbolcu ceza yayı üzerinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Lokilo'ya aktardı. Lokilo, gelişine plase bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Yukatel Kayserispor önünde ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.