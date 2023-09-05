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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ile birlikte Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, KADEM, Tekno Gelişim Busines Solutions, İdeaSoft Akademi iş birliğiyle 'E Ticarette Kazanan Kadınlar' Eğitimi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in de katıldığı programla başladı.

Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi, istihdama katkı sağlayacak önemli faaliyetlere öncülük ediyor.

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Kariyer Merkezi, KADEM, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu, İdeaSoft ve Tekno Gelişim ortaklığıyla, Kadın Kooperatifleri başta olmak üzere; ilimizdeki bütün e ticaret ile ilgilenen kadınlara yönelik istihdama destek amaçlı ücretsiz ‘E Ticaretle Kazanan Kadınlar’ projesi hayata geçti.

4 gün, 4 oturumda 16 saat sürecek eğitim, 4 Eylül’de Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda başladı. M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşen 'E Ticarette Kazanan Kadınlar' Eğitim Programı Açılışı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Şemseddin Erkaya, Adnan Tezcan, Ömer Tekeş, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ve kadın girişimciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, bu organizasyonda bir araya getirilen Kayseri Kariyer Merkezi’ne teşekkür edilerek başladı. Programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri ve e-ticaret tanıtım filmi izletildi.

“BİZ BUNU BAŞARACAĞIZ, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANIMIZDA”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, programda yaptığı konuşmada Kayseri’nin bozkırın ortasında parlayan bir yıldız gibi, çok güzel işler yaptığını vurguladı. Vali Çiçek, “Türkiye’de Kayseri denilince akla ticaret gelir” diyerek, kadınlara önemli tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Çiçek, 1 yıl gibi kısa sürede 22 kadın kooperatifi açtıklarını, satışlara başlandığını ifade ederek, “Biz bunu başaracağız, çünkü arkamızda dağ gibi Ticaret Odası var. Biz bunu başaracağız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi yanımızda” dedi.

“KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK SİZLERİN YANINDAYIZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız” dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kentteki bütün il ve ilçelerde KAYMEK bünyesinde kadın ve gençlik merkezleri açtıklarını ifade eden Öztürk, şunları söyledi: “Kadınlarımızın ürettikleri ürünleri de KAYMEK A.Ş. bünyesinde kurduğumuz e-38 e ticaret ve e ihracat platformunda ürünlerini satmak üzere, hiçbir ücret almadan onların bu üretimini daha fazla arttırmasına katkıda bulunmaktayız. Ayrıca Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bütün paydaşlarımızla oluşturduğumuz, bu eğitime de katkı veren Kariyer Merkezi’miz böyle güzel eğitimlere fırsat vermiş oluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün kurum ve kuruluşlarla, kadın kooperatifiyle, ticaret yapan bütün kadınlarımızla iş birliği içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da projenin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kadın girişimciler için ücretsiz düzenlenen e-ticaret eğitiminde ‘E-ticaret nedir, E-ticaret türleri, Geçmişten Günümüze E-ticaret’ gibi konular yer alırken, program kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren internetten sanal ticaret platformu e-38 de yerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK tarafından açılan standı gezerek, sergilenen e-38 ürünlerini ilgiyle inceledi. Söz konusu sertifikalı etkinlik, E-ticaret ve E-ihracat konularında önemli bilgilerin paylaşılacağı, işletmenin kazancını artıracak stratejilerin ele alınacağı, önemli iş birliklerine fırsat verecek.

E-38 YENİ, YERLİ VE MİLLİ YAZILIMI İLE 200 ÜLKEYE KAPILARINI AÇIYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 150. Yılda 150 Proje kapsamında e-ihracat başlığı altında yer alan satış platformu sitesi ile 2019 yılı sonunda www.e38.com.tr olarak faaliyetlerine başladı. KAYMEK A.Ş. birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdüren e-38 e-ticaret platformunda ev tekstili, dekorasyon, hediyelik eşya, giyim ve takı kategorilerinde binlerce ürünü alıcısıyla buluşturuyor. ‘Bir Alışverişten Daha Fazlası’ sloganıyla faaliyetlerine devam eden www.e38.com.tr e-ticaret platformu ile değişen ve gelişen çağa uyum sağlamak adına yeni bir yerli ve milli yazılım programına da geçildi. www.e38.com.tr e-ticaret platformu, yenilenen ara yüzü ve yeni tasarımları, geleneksel el sanatları ürünlerini 2 farklı yabancı dil seçeneği ile uluslararası anlamda kendi sitesi aracılığı ile adını tüm dünyaya duyuruyor. 200 ülkeye, öncelikli olarak İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle hizmet veren e-38, bu vesileyle de geleneksel el sanatlarını tüm dünyaya tanıtmış oluyor. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)