Kayseri Şeker halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. halka arz talep toplama süreci 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü başladı ve iki gün daha devam edecek. Kayseri Şeker halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirket, talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunuyor. Peki, Kayseri Şeker halka arz oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? İşte, KAYSE Kayseri Şeker halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu hakkında detaylı bilgiler...

Kayseri Şeker halka arz tarihleri açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı alan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi talep toplama işlemleri, üç iş günü sürecek olup 10 Mayıs 2023 tarihinde başladı. KAYSE Bist koduyla Borsa Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirketin halka arz fiyatı 16,27 TL olarak belirlendi. Şirket paylarının halka arz yöntemi ''sabit fiyat ile talep toplama'', aracılık yöntemi ise ''en iyi gayret aracılığı'' olarak belirlendi. Yatırım yapmak isteyen kişiler bu noktada "Kayseri Şeker kaç lot verir, halka arz oransal mı eşit mi, hangi bankalarda var?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, KAYSE Kayseri Şeker halka arz hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

KAYSE KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye'nin en büyük çiftçi kooperatiflerden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin uluslararası değere sahip markası Kayseri Şeker halka açılıyor. Talep toplama tarihleri de belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Kayseri Şeker Fabrikası Anonim Şirketi halka arzı bu hafta gerçekleştiriliyor. Kayseri Şeker'in talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında pay satışı yapılacak.

KAYSERİ ŞEKER HİSSE KODU NEDİR?

Kayseri Şeker hisse kodu #KAYSE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Kayseri Şeker talep toplama sürecinde 106 milyon TL nominal değerleri payları, 16,27 TL sabit fiyattan satışa sunacak. Şirketin halka arzının büyüklüğü ise 1,7 milyar TL olarak açıklandı.

KAYSERİ ŞEKER KAÇ LOT VERİYOR?

Kayseri Şeker Fabrikası 106,000,000 Lot veriyor. Satılan paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Olası katılım sayısına göre kişi başına düşebilecek ortalama pay adedi şu şekilde: 1 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 69 pay (1.122 TL) 1,3 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 53 pay (863 LT) 1,5 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 46 pay (747 TL) 1,8 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 39 pay (635 TL) 2 milyon bireysel yatırımcı katılımı: yaklaşık 35 pay (570 TL)

KAYSERİ ŞEKER HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek olan Kayseri Şeker Fabrikası aracı kurum Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayseri Şeker halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KAYSERİ ŞEKER HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kayseri Şeker'in borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.