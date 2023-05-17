.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/71 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/71 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mah. 8288 Ada, 1 Parselde kayıtlı, 12.159,00 m² yüzölçümlü, Altı Adet Yedi Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasfındaki ana taşınmaz üzerinde bulunan, 8492/1222848 arsa paylı, B1-12 Blok, 5. Kat, 21 Bağımsız Bölüm numaralı Konut niteliğindeki taşınmazın Tam hissesi satılıktır. Ana taşınmaz üzerindeki B1-12 Blok bina betonarme tünel kalıp karkas yapı tarzında inşa edilmiştir. B1-12 nolu blok, bodrum, zemin ve 5 normal kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında bina ortak alanları, zemin katında bina girişi, 1-2-3-4 bağımız bölüm nolu meskenler, normal katlarda her bir katta 4 er adet mesken bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan ve güneydoğu yönünden sağlanmaktadır. Bina dış cephesi dış cephe boyası, çatısı kiremit kaplamadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğramalı camlı kapıdır. Bina zemin kaplaması bina girişinde, kat hollerinde ve merdiven basamaklarında mermer kaplamadır. Bina duvar kaplaması bina girişinde ve kat hollerinde boya kaplamadır. Binada 2 adet asansör bulunmaktadır. İpotekli mesken B1-12 Blok taşınmazın 5. katındaki 21 nolu bağımsız bölümdür. Mesken, bina girişine göre sol ön tarafta, güneybatı cepheli konumda bulunmaktadır. 2 oda, salon, mutfak, banyo, lv-wc, hol, 1 balkon, antre hacimlerinden oluşmakta olup, net 70,00 m² kullanım alanına sahiptir. Zeminler salon, odalarda laminant parke, diğer hacimlerde seramik kaplama, duvarlar ıslak mekanlarda fayans, diğer hacimlerde saten boya kaplamadır. Taşınmazın giriş kapısı ahşap kaplamalı çelik kapı, iç mekân kapılar ahşap ve pencereler pvc doğramadır. Taşınmazın mutfak dolabı laminat, tezgahı mermer olup tezgah üstü duvarları fayans kaplamadır. Banyoda duşa kabin ve lavabo mevcuttur. Konu taşınmaz normal bakımlı vaziyettedir.

Kıymeti : 800.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:03

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 10:03

12/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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