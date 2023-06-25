Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kayseri ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Kayseri Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 478,04 0,54 0,45 Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 470,12 1,03 0,97 Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 461,91 1,68 1,72 Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 452,70 2,55 2,55 Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 446,16 3,25 3,28

Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,61 4,27 4,65 Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 433,71 4,76 4,99 Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 427,84 5,54 5,68 Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 420,74 6,57 6,38 Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 414,54 7,53 7,71 Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 411,14 8,05 – Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 408,48 8,49 7,2 Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 407,31 8,69 8,48 Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 407,13 8,72 – Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 399,61 10 9,4 Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 398,84 10,13 10,24 Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 394,02 10,99 8,86 Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 387,72 12,15 11,89 Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 387,46 12,2 11,9 Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 382,48 13,18 12,2 Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 372,44 15,24 17,2 Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 369,79 15,82 16,17 Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 352,26 19,91 17,73 Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 350,90 20,24 20,3 Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,63 20,3 22,19 Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 350,05 20,45 19,88 Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 346,73 21,31 – Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 337,19 23,88 24,18 Kayseri / Kocasinan / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 326,46 27,06 32,95 Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 315,98 30,47 – Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 312,33 31,73 27,87 Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 310,47 32,38 31,78 Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 295,32 38,08 52,29 Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 286,64 41,7 45,3 Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 277,46 45,84 48,19 Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 273,10 47,91 51,47 Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 272,54 48,18 52,05 Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 251,88 59,16 – Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 248,97 60,85 – Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 242,76 64,67 78,83 Kayseri / Kocasinan / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 242,63 64,75 81,84 Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 235,29 69,47 – Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 235,23 69,51 51,47 Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,70 72,59 82,94 Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 218,57 80,94 98,85 Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 211,46 85,72 95,99 Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 201,59 91,51 98,28 Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 187,98 96,85 63,53 Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 187,39 97,01 48,77 Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 174,14 99,22 –

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.