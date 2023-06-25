Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Kayseri ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Kayseri Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Kayseri / Kocasinan / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|478,04
|0,54
|0,45
|Kayseri / Kocasinan / Sümer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|470,12
|1,03
|0,97
|Kayseri / Kocasinan / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|461,91
|1,68
|1,72
|Kayseri / Kocasinan / Sami Yangın Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|452,70
|2,55
|2,55
|Kayseri / Melikgazi / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|446,16
|3,25
|3,28
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|437,61
|4,27
|4,65
|Kayseri / Melikgazi / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|433,71
|4,76
|4,99
|Kayseri / Melikgazi / Sema Yazar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|427,84
|5,54
|5,68
|Kayseri / Develi / Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|420,74
|6,57
|6,38
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|414,54
|7,53
|7,71
|Kayseri / Melikgazi / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|411,14
|8,05
|–
|Kayseri / Melikgazi / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|408,48
|8,49
|7,2
|Kayseri / Bünyan / Bünyan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|407,31
|8,69
|8,48
|Kayseri / Melikgazi / 50. Yıl Dedeman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|407,13
|8,72
|–
|Kayseri / Yeşilhisar / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|399,61
|10
|9,4
|Kayseri / Talas / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|398,84
|10,13
|10,24
|Kayseri / Kocasinan / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|394,02
|10,99
|8,86
|Kayseri / Yahyalı / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|387,72
|12,15
|11,89
|Kayseri / Melikgazi / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|387,46
|12,2
|11,9
|Kayseri / Tomarza / Tomarza Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|382,48
|13,18
|12,2
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|372,44
|15,24
|17,2
|Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|369,79
|15,82
|16,17
|Kayseri / Talas / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|352,26
|19,91
|17,73
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,90
|20,24
|20,3
|Kayseri / Melikgazi / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,63
|20,3
|22,19
|Kayseri / Kocasinan / Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|350,05
|20,45
|19,88
|Kayseri / Talas / Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|346,73
|21,31
|–
|Kayseri / Develi / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|337,19
|23,88
|24,18
|Kayseri / Kocasinan / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|326,46
|27,06
|32,95
|Kayseri / İncesu / Mustafa Özkan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|315,98
|30,47
|–
|Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|312,33
|31,73
|27,87
|Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|310,47
|32,38
|31,78
|Kayseri / Kocasinan / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|295,32
|38,08
|52,29
|Kayseri / Melikgazi / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|286,64
|41,7
|45,3
|Kayseri / Talas / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|277,46
|45,84
|48,19
|Kayseri / Melikgazi / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|273,10
|47,91
|51,47
|Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|272,54
|48,18
|52,05
|Kayseri / İncesu / İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|251,88
|59,16
|–
|Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|248,97
|60,85
|–
|Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|242,76
|64,67
|78,83
|Kayseri / Kocasinan / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|242,63
|64,75
|81,84
|Kayseri / Melikgazi / Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|235,29
|69,47
|–
|Kayseri / Yahyalı / İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|235,23
|69,51
|51,47
|Kayseri / Melikgazi / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,70
|72,59
|82,94
|Kayseri / Yeşilhisar / Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|218,57
|80,94
|98,85
|Kayseri / Melikgazi / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|211,46
|85,72
|95,99
|Kayseri / Melikgazi / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|201,59
|91,51
|98,28
|Kayseri / Pınarbaşı / Pazarören Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|187,98
|96,85
|63,53
|Kayseri / Bünyan / Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|187,39
|97,01
|48,77
|Kayseri / Tomarza / Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|174,14
|99,22
|–
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir edinmesine yardımcı olabilir. Ancak, her yıl değişebilen kontenjanlar ve puanlar olduğundan, en güncel bilgilere ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesini veya Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurularını takip etmek önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ