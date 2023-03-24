“Ele Veriyor”, “Gidemem” ve “Dans Et” şarkılarıyla pop müziğe yepyeni bir soluk getiren Kayra, dördüncü single çalışmasını tamamladı. Söz ve müziği Kayra’ya, aranjesi Gökhan Sivri’ye ait “Ellerimden Tut”, Kayra Müzik yapımcılığında, Sony Music Entertainment dağıtımıyla müzik platformlarındaki yerini aldı.

KLİBİ YAYINDA

Afropop türündeki “Ellerimden Tut”, klibiyle birlikte müzikseverlere sunuldu. Kayra klip için Studio Latte’de kamera karşısına geçti. Çalışmanın yönetmen koltuğunda ise Seyithan Kartal oturdu. Hem şarkı hem de klip müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.

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